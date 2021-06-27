Самые популярные мобильные игры за последнюю неделю: нестандартные новинки и уверенные лидеры

На этот раз в топе самых популярных мобильных игр появилось сразу несколько интересных новинок. А вот за лидерство в последние недели борются только две видеоигры.

Games24 с помощью портала Appmagic отобрал для вас самые популярные мобильные игры за последнюю неделю. В рейтинг попали бесплатные игры, которые имеют наибольшее количество загрузок в Google Play и App Store.

Топ за прошлую неделю Самые популярные мобильные игры за последнюю неделю: новый лидер и интересные новинки

Рейтинг самых лучших бесплатных мобильных игр за последнюю неделю выглядит следующим образом:

Bridge Race Count Masters Fat 2 Fit! Hair Challenge Subway Surfers Garena Free Fire Specimen Zero Ludo King Run of Life Rescue The Lover

На этой неделе в топе самых популярных мобильных игр снова сменился лидер. На 1 место вернулась видеоигра о скоростном строительстве мостов Bridge Race, а вот игра Count Masters опустилась на 2 место. Тройку лучших на этой неделе замкнул раннер Fat 2 Fit!.

Продолжают пользоваться спросом среди геймеров раннеры Hair Challenge и Subway Surfers, а также королевская битва Garena Free Fire. Из интересного еще стоит отметить, что на этот раз аж на 8 место опустилась игра Ludo King. Также во второй половине топа пока продолжает удерживаться раннер Run of Life.

На этот раз топ самых популярных мобильных игр покинули: Body Race (13 место) и Granny 3 (17 место). Впервые в рейтинг попали:

Specimen Zero – интересный хоррор, в котором необходимо помочь главному герою выбраться из неизвестного места. В целом геймерам нужно решать головоломки, а также прятаться от различных монстров. Разработчики отметили, что в игре есть сразу несколько жутких локаций, а также полноценный многопользовательский режим.

Трейлер видеоигры Specimen Zero​ – видео

Rescue The Lover – головоломка, в которой геймеры должны помочь главному герою освободить его девушку. Геймплейно все очень просто: герой постоянно попадает в различные ситуации, а игроки должны выбрать предмет, который ему пригодится именно в этот момент. То есть геймеры просто выбирают определенный вариант действия, а затем следят за последствиями этого выбора. В целом в этой видеоигре приятная графика, а также очень простое управление.

Геймплей видеоигры Rescue The Lover​ – видео