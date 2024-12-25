10 самых популярных киберспортивных событий 2024 года
25 декабря 2024, 12:01Читати новину українською
В этом году мы получили немало эпических турниров, некоторые из которых даже побили рекорды по количеству зрителей. Поскольку год почти завершился и крупных киберспортивных событий в 2024-м больше не будет, пришло время подытожить самые популярные из них.
В этом материале 24 Канал собрал 10 самых популярных киберспортивных событий 2024 года согласно данным платформы Esports Charts. Эти рейтинги не учитывают количество зрителей в Китае, а также данные из Facebook Gaming и игр Battle Royale.
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Начинаем с конца
- На десятом месте расположился VCT Masters Madrid. Этот турнир с VALORANT состоялся в начале года и был самым популярным событием сезона в этой игре, собрав 1,41 миллиона зрителей. Это четвертый показатель в истории VALORANT.
- Девятое место получает финал южнокорейского турнира по League of Legends LCK 2024, который состоялся в сентябре 2024 года накануне Чемпионата мира по LoL. Событие, которое выиграла команда Dplus KIA, собрало впечатляющие 1,82 миллиона зрителей.
- PGL Major Copenhagen занял восьмое место. Это единственное событие в дисциплине Counter-Strike 2, которое попало в этот список, что весьма странно, ведь игра является весьма популярной во всем мире. Турнир, который стал четвертым по количеству просмотров ивентом по Counter-Strike в истории, выиграла украинская команда NAVI. PGL Major Copenhagen собрал 1,85 миллиона зрителей, однако это еще далеко от исторического максимума CS:GO, зафиксированного в Стокгольме в 2021 году. Второй мейджор сезона, Perfect World Shanghai Major 2024, состоявшийся в середине декабря, собрал меньшее количество зрителей – 1,3 миллиона в максимальной точке. Объяснили это разницей в часовых поясах, поскольку зрителям в Европе и США было неудобно смотреть турнир, отсутствием в финале NAVI, как одной из самых популярных команд мира, а также тем, что китайская аудитория не фиксируется Esports Charts.
- MPL Indonesia Season 13 забирает седьмое место. Игра Mobile Legends: Bang Bang не только растет, но и имеет одну из самых сильных зрительских аудиторий среди всех киберспортивных игр, уступая лишь League of Legends. Матч Fnatic ONIC против EVOS Glory смотрели 2,25 миллиона человек одновременно.
- Шестое место забирает EWC X MLBB Mid Season Cup 2024, который проходил в Эр-Рияде. Это также турнир в дисциплине Mobile Legends: Bang Bang. Его пиковое количество зрителей составляет 2,38 миллиона человек. Чемпионат разыграл 3 миллиона долларов.
EWC X MLBB Mid Season Cup 2024 / Фото Esports World Cup Foundation
Пятерка лучших
- Пятое место достается LCK Spring 2024 в Южной Корее. Турнир по League of Legends собрал 2,65 миллиона пиковых зрителей. Команда T1 потерпела поражение финале, но само лишь ее появление обеспечило огромный прирост зрительской аудитории. Результаты показывают, что в общем T1 смотрели на 12 миллионов часов больше, чем победителя Gen.G, что свидетельствует о том, насколько популярной является команда в Южной Корее.
- Mid-Season Invitational 2024 – это еще один турнир по League of Legends, который собрал 2,82 миллиона зрителей. Это делает его самым популярным турниром MSI в истории и седьмым по количеству просмотров в истории League of Legends. Соревнование, состоявшееся в Чэнду, Китай, выиграла также команда Gen.G.
- На третьем месте расположился MPL Indonesia Season 14, который, как понятно из названия, прошел в Индонезии. 14-й сезон, был намного популярнее, чем его предшественник в начале года. Пик популярности пришелся на 4 миллиона зрителей, что почти вдвое больше, чем в 13-м сезоне.
- M6 World Championship с пиковым показателем 4,13 миллиона зрителей занимает второе место. Это еще один турнир из Mobile Legends: Bang Bang. В прошлом году он имел более 5 миллионов зрителей, но на этот раз немного просел.
- Почетным лидером этого года является Чемпионат мира League of Legends World Championship. Он стал не только самым популярным киберспортивным событием года, а также самым популярным событием в истории киберспорта. Максимальный показатель зрительской аудитории составил 6,91 миллиона человек. Турнир собрал примерно на 500 000 зрителей больше, чем в 2023 году, в очередной раз подняв планку.
2024 League of Legends World Championship / Фото Yicun Liu/Riot Games