Черный костюм в Ultimate Spider-Man 2005 года

В современных играх о Человеке-пауке самые сложные для разблокировки костюмы связаны с определенными заданиями. Но в былые времена разработчики делали вещи намного сложнее. Один из костюмов, который вы можете разблокировать в Ultimate Spider-Man – это костюм черного симбиота, пишет 24 Канал.

Но чтобы его получить, вам придется выполнить целый список задач. Пройдя игру хотя бы один раз, вы должны собрать все 190 жетонов, спрятанных по всему миру, завершить все 100 городских событий, получить по крайней мере бронзу во всех 60 гонках и выполнить 36 боевых задач. Только после этого вы сможете надеть культовый образ.

Беда в том, что после этого в игре уже нечего будет делать.

Призрачный лук в Battlefield 4

Хотя это оружие, изначально добавленное в дополнении "Финальная битва", значительно легче получить в последующих обновлениях, на старте оно было весьма недоступно для большинства игроков.

Она изначально требовала наличия премиум-статуса, чтобы получить доступ к определенным заданиям, каждое из которых требовало большого количества убийств из определенного оружия.

Затем вам нужно было искать на картах DLC определенные жетоны, что было похоже на поиск иголки в стоге сена.

Затем вы с тремя друзьями должны были войти на карту "Ангар 21". Вам всем нужно было одеть различные жетоны, а также камуфляж для оружия и ваших персонажей, заработанный в предыдущем задании. Спустившись на лифте вниз и введя секретный код внизу, вы наконец-то получите заветный лук.



Призрачный лук в Battlefield 4 / Фото Electronic Arts

Eltonbrand в игре The Elder Scrolls III: Morrowind

Эльтонбранд из "Морровинда" содержит шаги, о которых большинство игроков даже не догадываются. Сначала вы должны получить Goldbrand - могущественный меч, который можно получить в отдельном побочном квесте. После этого вам придется превратиться в вампира и выполнить другой квест. Поговорив с Сирилонве из Гильдии магов Вивека, она попросит вас выследить вампира по имени Шашев и принести его ключ. Но перед тем, как отдать ей приз, вы должны иметь в своем инвентаре ровно 11 171 монету. Это превратит Goldbrand в более могущественного Eltonbrand.

Как можно понять, некоторые из этих пунктов можно легко пропустить, особенно требование иметь определенное количество золота. Так что вряд ли у этого предмета есть много игроков.

Подарок Hestu из "Легенды о Зельде: Слезы королевства"

В "Дыхании дикой природы" сбор семян Корока расширял пространство вашего хранилища. Кроме того, если вы соберете их 900 штук, вознаграждением был Дар Hestu – абсолютно бесполезная вещь. Когда вышла Tears of the Kingdom, Nintendo немного усложнила получение той же награды. В этот раз нужно было собрать 1000 семян.

Хотя они были обозначены на карте, и вы могли разблокировать Маску Корока, чтобы облегчить их поиск, это все равно гигантское количество в довольно большом мире. Независимо от того, были ли они спрятаны за головоломками, или отданы ваш для транспортировки, собрать их все было очень сложно.

Иллюзорное кольцо завоевателя в Dark Souls II

Этот предмет снаряжения не имеет много шагов для разблокировки, но его все равно до смешного трудно получить. Чтобы заработать перстень, который делает ваше левое оружие невидимым, вы должны пройти Dark Souls II, не умерев.

Даже в обычной игре это было бы трудно, но в игре, разработанной FromSoftware, это буквально невозможно.

Маятник Судьбы в World of Warcraft

World of Warcraft почти полностью построена вокруг оружия и снаряжения, которые являются труднодоступными. Отдельного упоминания заслуживает Thunderfury, Blessed Blade of the Windseeker, за его контрольный список редких необходимых ресурсов, найденных в высокоуровневых рейдовых подземельях.

Отдельного упоминания заслуживает Thunderfury – Blessed Blade of the Windseeker, за его контрольный список редких необходимых ресурсов, найденных в высокоуровневых рейдовых подземельях.

Однако даже этот предмет обгоняет Pendulum of Doom, топор с шансом нанести от 250 до 350 единиц урона при каждом ударе. Это оружие теперь можно найти только в "Классической" версии игры, где оно может выпасть только из нескольких врагов в подземелье Ульдамана. Шанс выпадения оружия из этих врагов составляет от 0,4% до 0,03%, поэтому, понятно, что его очень трудно достать.

Мифическая золотая рыбка в Fortnite

Fortnite постоянно меняет обстановку, добавляя сверхмощное оружие и снаряжение. Мифическая Золотая Рыбка имеет шанс убить противника с одного выстрела. Возможно, ее добавили еще в 2019 году в "Раздел 2: Сезон 1", но это не значит, что большинство из нас когда-либо видели ее.

Особый вариант можно найти в подарках или поймать во время рыбалки — занятие, на которое многие игроки, видимо, не обращают внимания, бегая вокруг, пытаясь не получить пулю.

Если бросить этот предмет в другого игрока, он наносит 250 повреждений, мгновенно сбивая его с ног. Единственная проблема заключается в том, что шанс появиться у него один на миллион.

Hide of Terramorphous в игре Borderlands 2

В Borderlands 2 было несколько удивительно сложных рейдовых боссов, и Terramorphous был одним из самых сложных. Это означает, что для того, чтобы получить этот невероятно полезный щит, вам нужно было очень хорошо научиться сражаться.

Вероятность того, что босс сбросит любой легендарный предмет, составляет 2,86%. А шанс, что этим предметом будет именно Hide – 20%.

Зеркало Каландры в игре Path of Exile 2013 года

В Path of Exile есть предмет, с помощью которого можно сделать копию почти любого другого предмета в игре. Конечно, Зеркало Каландры является весьма желанным артефактом. Но из-за того, что оно может делать, вы не часто его увидите, если вообще увидите.

Разработчики из Grinding Gear Games никогда официально не заявляли о частоте его выпадения, хотя есть много игроков, которые потратили десятки часов на игру, убив тысячи врагов, но так и не получили его. Так что частота появления Зеркал Каландры безумно низкая.

Стример получил Зеркало Каландры во время прямого эфира: видео

Czerka Crate-O-Matic в игре "Звездные войны: Старая республика"

Игроки тратят часы, а то и дни своей жизни на охоту за оружием с высоким уровнем поражения или доспехами с впечатляющими защитными характеристиками. Но предмет, который является наиболее редким в видеоиграх, не является столь же полезным. В MMORPG "Звездные войны: Старая республика" можно найти предмет под названием Czerka Crate-O-Matic, хотя это чрезвычайно маловероятно. Все, что он делает — это маскирует вас под случайную коробку или ящик примерно на 30 секунд. Он занимает первое место благодаря тому, что имеет лишь 1 шанс из 1 миллиарда на то, чтобы когда-либо появиться. Он настолько редкий, что в 2016 году даже был занесен в Книгу рекордов Гиннеса.