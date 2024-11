Чорний костюм в Ultimate Spider-Man 2005 року

У сучасних іграх про Людину-павука найскладніші для розблокування костюми пов'язані з певними завданнями. Але в минулі часи розробники робили речі набагато складнішими. Один з костюмів, який ви можете розблокувати в Ultimate Spider-Man – це костюм чорного симбіота, пише 24 Канал.

Але щоб його отримати, вам доведеться виконати цілий список завдань. Пройшовши гру хоча б один раз, ви повинні зібрати всі 190 жетонів, захованих по всьому світу, завершити всі 100 міських подій, отримати принаймні бронзу у всіх 60 гонках і виконати 36 бойових завдань. Лише після цього ви зможете вдягнути культовий образ.

Біда в тому, що після цього в грі вже не буде чого робити.

Примарний лук у Battlefield 4

Хоча цю зброю, початково додану в доповненні "Фінальна битва", значно легше отримати в наступних оновленнях, на старті вона була вельми недоступною для більшості гравців.

Вона спочатку потребувала наявності преміум-статусу, щоб отримати доступ до певних завдань, кожне з яких вимагало великої кількості вбивств з певної зброї.

Потім вам потрібно було шукати на картах DLC певні жетони, що було схоже на пошук голки в стозі сіна.

Потім ви з трьома друзями повинні були увійти на карту "Ангар 21". Вам усім потрібно було одягнути різні жетони, а також камуфляж для зброї та ваших персонажів, зароблений у попередньому завданні. Спустившись на ліфті вниз і ввівши секретний код внизу, ви нарешті отримаєте омріяний лук.



Примарний лук у Battlefield 4 / Фото Electronic Arts

Eltonbrand у грі The Elder Scrolls III: Morrowind

Ельтонбранд з "Морровінду" містить кроки, про які більшість гравців навіть не здогадуються. Спочатку ви повинні отримати Goldbrand — могутній меч, який можна отримати в окремому побічному квесті. Після цього вам доведеться перетворитися на вампіра й виконати інший квест. Поговоривши з Сірілонве з Гільдії магів Вівека, вона попросить вас вистежити вампіра на ім'я Шашев і принести його ключ. Але перед тим, як віддати їй приз, ви повинні мати у своєму інвентарі рівно 11 171 монету. Це перетворить Goldbrand на більш могутнього Eltonbrand.

Як можна зрозуміти, деякі з цих пунктів можна легко пропустити, особливо вимогу мати певну кількість золота. Тож навряд чи цей предмет має багато гравців.

Подарунок Hestu з "Легенди про Зельду: Сльози королівства"

У "Подиху дикої природи" збирання насіння Корока розширювало простір вашого сховища. Крім того, якщо ви зберете їх 900 штук, винагородою був Дар Hestu – абсолютно марна річ. Коли вийшла Tears of the Kingdom, Nintendo трохи ускладнила отримання тієї ж нагороди. Цього разу потрібно було зібрати 1000 насінин.

Хоча вони були позначені на карті, і ви могли розблокувати Маску Корока, щоб полегшити їх пошук, це все одно гігантська кількість у досить великому світі. Незалежно від того, чи були вони заховані за головоломками, чи віддані ваш для транспортування, зібрати їх усіх було дуже складно.

Ілюзорний перстень завойовника в Dark Souls II

Цей предмет спорядження не має багато кроків для розблокування, але його все одно до смішного важко отримати. Щоб заробити перстень, який робить вашу ліву зброю невидимою, ви повинні пройти Dark Souls II, не померши.

Навіть у звичайній грі це було б важко, але в грі, розробленій FromSoftware, це буквально неможливо.

Маятник Долі у World of Warcraft

World of Warcraft майже повністю побудована навколо зброї та спорядження, які є важкодоступними. Окремої згадки заслуговує Thunderfury, Blessed Blade of the Windseeker, за його контрольний список рідкісних необхідних ресурсів, знайдених у високорівневих рейдових підземеллях.

Однак навіть цей предмет обганяє Pendulum of Doom, сокира з шансом завдати від 250 до 350 одиниць шкоди при кожному ударі. Цю зброю тепер можна знайти лише в "Класичній" версії гри, де вона може випасти лише з кількох ворогів у підземеллі Ульдамана. Шанс випадіння зброї з цих ворогів становить від 0,4% до 0,03%, тож, зрозуміло, що її дуже важко дістати.

Міфічна золота рибка у Fortnite

Fortnite постійно змінює обстановку, додаючи надпотужну зброю та спорядження. Міфічна Золота Рибка має шанс убити супротивника з одного пострілу. Можливо, її додали ще у 2019 році в "Розділ 2: Сезон 1", але це не означає, що більшість з нас коли-небудь бачили її.

Особливий варіант можна знайти в подарунках або зловити під час риболовлі — заняття, на яке багато гравців, мабуть, не звертають уваги, бігаючи навколо, намагаючись не отримати кулю.

Якщо кинути цей предмет в іншого гравця, він завдає 250 пошкоджень, миттєво збиваючи його з ніг. Єдина проблема полягає в тому, що шанс з'явитися у нього один на мільйон.

Hide of Terramorphous у грі Borderlands 2

У Borderlands 2 було кілька напрочуд складних рейдових босів, і Terramorphous був одним із найскладніших. Це означає, що для того, щоб отримати цей неймовірно корисний щит, вам потрібно було дуже добре навчитися битися.

Імовірність того, що бос скине будь-який легендарний предмет, становить 2,86%. А шанс, що цим предметом буде саме Hide – 20%.

Дзеркало Каландри у грі Path of Exile 2013 року

У Path of Exile є предмет, за допомогою якого можна зробити копію майже будь-якого іншого предмета в грі. Звісно, Дзеркало Каландри є вельми бажаним артефактом. Але через те, що воно може робити, ви не часто його побачите, якщо взагалі побачите.

Розробники з Grinding Gear Games ніколи офіційно не заявляли про частоту його випадіння, хоча є багато гравців, які витратили десятки годин на гру, вбивши тисячі ворогів, але так і не отримали його. Тож частота появи Дзеркал Каландри шалено низька.

Стример отримав Дзеркало Каландри під час прямого ефіру: відео

Czerka Crate-O-Matic у грі "Зоряні війни: Стара республіка"

Гравці витрачають години, а то й дні свого життя на полювання за зброєю з високим рівнем ураження або обладунками з вражаючими захисними характеристиками. Але предмет, який є найбільш рідкісним у відеоіграх, не є настільки ж корисним. У MMORPG "Зоряні війни: Стара республіка" можна знайти предмет під назвою Czerka Crate-O-Matic, хоча це надзвичайно малоймовірно. Все, що він робить — це маскує вас під випадкову коробку або ящик приблизно на 30 секунд. Він займає перше місце завдяки тому, що має лише 1 шанс з 1 мільярда на те, щоб коли-небудь з'явитися. Він настільки рідкісний, що у 2016 році навіть був занесений до Книги рекордів Гіннеса.