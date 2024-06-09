Лучшие геймерские мемы за последнюю неделю: Mortal Kombat на Switch и выбор в видеоиграх

Пользователи платформы Reddit делятся своими игровыми мемами, а мы предлагаем вам взглянуть на десятку лучших из них за прошедшую неделю.

Games 24 собрал для вас 10 лучших геймерских мемов за последнюю неделю из сабредитов gaming и gamingmemes.

Интересно Полный провал: игры, которые буквально разрушили репутацию своих создателей

10 место – Разница консолей и ПК

Автор – 77sandrapr

Разница FPS на консолях и ПК действительно заметна почти всегда / Фото с Reddit

9 место – Если в игре не очень интересный сюжет, всегда наступает этот момент

Автор – Rubikx107

Когда начинаешь пропускать диалоги и кат-сцены: Я не знаю кто я, я не знаю почему я здесь... Все что я знаю – это, что должен убивать / Фото с Reddit

8 место – Какой должна быть девушка геймера

Автор – ediition

Настоящая девушка не злится, когда ее парень сел за Xbox, она сидит рядом и кричит: "Прикончи его!" / Фото с Reddit

7 место – Ценовая политика Nintendo нравится далеко не всем

Автор – Anonymous10122015

– 60 баксов за игру которой 10 лет? – В HD, мистер Сквидвард, в HD / Фото с Reddit

6 место – Терять друзей не круто

Автор – One_little_princess

С годами количество друзей онлайн уменьшается / Фото с Reddit

5 место – Консольные войны в 2024 году бессмысленны

Автор – Jaytake74

Консольные войны уже не в моде / Фото с Reddit

4 место – Физические версии игр сквозь годы

Автор – Cpt_Coups

2010 год: игра пришла с небольшой книжкой; 2020 год: а где книжечка?; 2024 год: а где моя игра? / Фото с Reddit

3 место – Выбор в видеоиграх – это почти всегда иллюзия выбора

Автор – asgrote1

Опытный геймер увидит на картинке Mass Effect / Фото с Reddit

2 место – Разница в подходе разработчиков

Автор – Deadsap266

Activision: продают тебе дополнение, говоря, что это отдельная игра; FromSoftware: продают тебе отдельную игру, говоря, что это дополнение / Фото с Reddit

1 место – Графика Mortal Kombat 1 на Nintendo Switch до сих пор "впечатляет"

Автор – ewelumokeke

Разница почти незаметна / Фото с Reddit