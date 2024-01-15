Портфолио видеоигр в которые можно играть непосредственно в Minecraft постоянно растет, ведь после DOOM и Tetris, в проекте Mojang воссоздали одну из известнейших головоломок в истории.

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Пользователь Reddit под ником mattbatwings2 поделился своим невероятным достижением на платформе.

Энтузиаст построил в Minecraft полностью функциональную версию известной видеоигры "Сапер".

Сапер в Minecraft – смотреть видео / Reddit

Интересно, что для реализации своей затеи mattbatwings2 использовал "ванильную" версию игры и присутствующие в ней блоки и редстоун.

Правда, чтобы его "Сапер" мог каждый раз использовать уникальное расположение мин, энтузиаст создал скрипт на языке Python, связавший игру с сайтом с онлайн версией головоломки.