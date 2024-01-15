Портфоліо відеоігор в які можна грати безпосередньо у Minecraft невпинно росте, адже після DOOM та Tetris, у проєкті Mojang відтворили одну з найвідоміших головоломок в історії.

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Користувач Reddit під ніком mattbatwings2 поділився своїм неймовірним досягненням на платформі.

Ентузіаст збудував у Minecraft повністю функціональну версію відомої відеогри "Сапер".

Сапер, або ж Minesweeper – одна з найвідоміших ігор в історії, уперше випущена у 1990 році як частина "Windows Entertainment Pack". Потому "Сапер" незмінно був частиною операційної системи Microsoft аж до Windows 8, коли гру було видалено з системи за замовчуванням, але при цьому безкоштовно опубліковано в Microsoft Store.

Сапер у Minecraft – дивитися відео / Reddit

Цікаво, що для реалізації свого задуму mattbatwings2 використав "ванільну" версію гри та присутні у ній блоки й редстоун.

Щоправда, задля того, аби його "Сапер" міг кожного разу використовувати унікальне розташування мін, ентузіаст створив скрипт на мові Python, який зв'язав гру з сайтом з онлайн версією головоломки.