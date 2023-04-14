Саундтрек видеоигры впервые попал в реестр Библиотеки Конгресса США

14 апреля 2023, 12:12
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Стало известно саундтрек какого проекта стал первым музыкальным произведением из видеоигр, внесенным в Национальный реестр звукозаписей Библиотеки Конгресса США. Детальнее – в материале.

В США ежегодно выбирают 25 музыкальных произведений, которые Библиотека Конгресса будет хранить как культурное наследие в своем надежном хранилище. В этом году, впервые за все время, туда попала музыка из видеоигры, сообщает 24 Канал.

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Библиотека Конгресса опубликовала традиционный список музыкальных треков и партитур, которые будут внесены в Национальный реестр звукозаписей за 2023 год. Среди них оказался саундтрек легендарной видеоигры, знакомый каждому геймеру.

Речь идет о музыкальной теме Super Mario с NES, созданной композитором Кодзи Кондо

Знаковая композиция: видео

Мелодия была записана в 1985 году и стала одним из самых известных и популярных видеоигровых саундтреков.

Теперь этот культовый трек, записанный на носитель, будет храниться среди таких не менее легендарных работ как Imagine от Джона Леннона или Bohemian Rhapsody группы Queen.

Кстати, недавно блестящим акапельным исполнением этого саундтрека сеть покорили актеры нового фильма о приключениях итальянского водопроводчика.
Автор: Максим Задворський