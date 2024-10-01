Сеть PlayStation Network "упала": геймеры столкнулись с проблемами в работе консолей Sony

В ночь на вторник сеть PlayStation Network (PSN) претерпела масштабный сбой, из-за чего многие пользователи PS5 и PS4 не смогли получить доступ к онлайн-играм. Как сообщается на официальной странице Sony о состоянии сервиса PSN, сбой повлиял на все платформы PlayStation, включая PS Vita, PS3 и веб-сайт PlayStation.

В сообщении Sony отмечалось, что у игроков "могут возникнуть трудности с запуском игр, приложений или сетевых функций". Компания также сообщила, что над устранением сбоев работают специалисты.

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Пользователи, которые пытались играть в многопользовательские онлайн-игры или получить доступ к онлайн-функциям, сообщали о получении сообщений об ошибках с кодом PS5 WS-116522-7, что указывает на сбои в обновлении системного программного обеспечения.

Однопользовательские офлайн-игры не пострадали, но те, требующие подключения к сети для входа, тоже недоступны.



Сообщение от Sony / Скриншот

Причина сбоя еще не установлена, и пока не известно, когда сервис будет восстановлен. Эта проблема возникла вскоре после того, как Sony устранила отдельную ошибку, которая повлияла на отображение домашнего экрана на консолях PS5 ранее в этот же день. Дальнейшие обновления будут предоставляться по мере поступления новой информации.