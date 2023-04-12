Автор Portal рассказал почему в ближайшее время не стоит ждать продолжения игры

Эрик Волпау – сценарист и нарративный дизайнер Portal, рассказал о том, что, по его мнению, останавливает Valve от разработки горячо ожидаемого продолжения. Подробности – в материале.

Похоже, что недавние слухи о том, что Valve взялись за Portal 3 сходят на нет, ведь сценарист первых двух частей утверждает, что в ближайшее время продолжения серии ждать точно не следует.

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Portal и Portal 2 имели огромный успех как с точки зрения продаж, так и через призму восприятия критиками, а об обожании поклонников не стоит и упоминать.

Прошло 12 лет со времени выхода сиквела и казалось, что вот-вот появятся новости о новой части серии, однако сценарист первых двух игр Эрик Волпау, посетив подкаст "My Perfect Console", разбил мечты поклонников Valve.

По словам Волпау, причиной по которой он сомневается в появлении продолжения, является уникальная структура Valve как компании, в которой все работники равны, а значит, для создания чего-то нового кто-то должен проявить инициативу. Кроме того, студия имеет немало общих задач, для успешного выполнения которых необходима вовлеченность всех работников.

Valve не является гигантской компанией, я думаю, что люди иногда так полагают из-за огромного успеха Steam, но на самом деле у них не так много людей, а все время нужна рабочая сила, чтобы поддерживать Доту 2, чтобы поддерживать CS:GO и так далее, а "свободная" форма Valve означает, что также есть просто много проваливающихся экспериментов, – рассказал сценарист.

То есть, из информации Эрика, следует, что для того, чтобы появилась третья часть Portal работники студии должны не только этого захотеть, но и отложить миллион других дел и, возможно, даже нанять новых людей.

Учитывая, что Valve ежемесячно зарабатывает колоссальные средства только на кейсах CS:GO, не говоря уже о Steam Deck и всем остальном, вполне понятно, что нахождение мотивации для разработки продолжения однопользовательской игры представляется действительно трудной задачей.

Ну или же все вышесказанное лишь предположение Волпау и, как утверждает популярная шутка, в Valve просто не умеют считать до трех.