О своих намерениях студия объявила во время шоу, посвященного ежегодной церемонии The Game Awards. Раньше мы уже рассказывали о самых громких анонсах церемонии.
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Будущие проекты Sega
Sega объявила, что выпустит будущие проекты на основе своих классических игр:
- Crazy Taxi (1999 год),
- Jet Set Radio (2000 год),
- Shinobi (1987 год),
- Golden Axe (1989 год),
- Streets of Rage (1991 год).
Студия также представила трейлер, посвященный новинкам. В нем отмечено, что все эти игры находятся в процессе разработки. Время релиза ни одной из них пока не известно.
Будущие проекты Sega: смотрите видео
К слову, к началу 2000 года Sega была лидером на рынке игровых консолей. В дальнейшем у студии был некоторый спад, но она и сейчас известна в мире такими франшизами как Sonic или Total War.