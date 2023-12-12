О своих намерениях студия объявила во время шоу, посвященного ежегодной церемонии The Game Awards. Раньше мы уже рассказывали о самых громких анонсах церемонии.

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Будущие проекты Sega

Sega объявила, что выпустит будущие проекты на основе своих классических игр:

  • Crazy Taxi (1999 год),
  • Jet Set Radio (2000 год),
  • Shinobi (1987 год),
  • Golden Axe (1989 год),
  • Streets of Rage (1991 год).

Студия также представила трейлер, посвященный новинкам. В нем отмечено, что все эти игры находятся в процессе разработки. Время релиза ни одной из них пока не известно.

Будущие проекты Sega: смотрите видео

К слову, к началу 2000 года Sega была лидером на рынке игровых консолей. В дальнейшем у студии был некоторый спад, но она и сейчас известна в мире такими франшизами как Sonic или Total War.