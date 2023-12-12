Про свої наміри студія оголосила під час шоу, присвяченому щорічній церемонії The Game Awards. Раніше ми вже розповідали про найгучніші анонси церемонії.

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Майбутні проєкти Sega

Sega оголосила, що випустить майбутні проєкти на основі своїх класичних ігор:

Crazy Taxi (1999 рік),

(1999 рік), Jet Set Radio (2000 рік),

(2000 рік), Shinobi (1987 рік),

(1987 рік), Golden Axe (1989 рік),

(1989 рік), Streets of Rage (1991 рік).

Студія також презентувала трейлер, присвячений новинкам. У ньому зазначено, що всі ці ігри перебувають у процесі розробки. Час релізу жодної з них поки не відомий.

Майбутні проєкти Sega: дивіться відео

До слова, до початку 2000 років Sega була лідером на ринку гральних консолей. Надалі в студії був деякий спад, але вона й зараз відома у світі такими франшизами як Sonic чи Total War.