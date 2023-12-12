Настоящая машина времени: Sega выпустит 5 игр в стиле 80-х и 90-х годов

Японская компания-разработчик и издатель видеоигр Sega неожиданно анонсировала выход пяти новых игр. Будущие проекты воспроизведут стиль культовых видеоигр 80-х и 90-х годов прошлого века.

О своих намерениях студия объявила во время шоу, посвященного ежегодной церемонии The Game Awards. Раньше мы уже рассказывали о самых громких анонсах церемонии.

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Будущие проекты Sega

Sega объявила, что выпустит будущие проекты на основе своих классических игр:

Crazy Taxi (1999 год),

(1999 год), Jet Set Radio (2000 год),

(2000 год), Shinobi (1987 год),

(1987 год), Golden Axe (1989 год),

(1989 год), Streets of Rage (1991 год).

Студия также представила трейлер, посвященный новинкам. В нем отмечено, что все эти игры находятся в процессе разработки. Время релиза ни одной из них пока не известно.

Будущие проекты Sega: смотрите видео

К слову, к началу 2000 года Sega была лидером на рынке игровых консолей. В дальнейшем у студии был некоторый спад, но она и сейчас известна в мире такими франшизами как Sonic или Total War.