40 лет "лжи" – создатель Super Mario Bros признался, какой случайный баг стал визитной карточкой игры

Сигэру Миямото раскрыл тайну, которую авторы игры хранили десятилетиями. Оказалось, что одна из самых узнаваемых механик Super Mario Bros. на самом деле является багом, который решили не исправлять.

Сигэру Миямото признался, что "чит-бег" Марио появился из-за обычного технического сбоя, сообщает NintendoEverything.

Как ошибка в коде изменила историю игр

Речь идет о знаменитом "B-Dash" – возможности Марио значительно ускоряться при удержании кнопки B. Эта механика не просто делает героя быстрее, но и позволяет преодолевать небольшие провалы в земле, не падая вниз.

Как рассказал создатель серии в интервью японскому журналу Casa Brutus, этот эффект возник из-за сбоя в системе обнаружения столкновений с поверхностью.

Вы знаете о B-Dash в Марио? Если удерживать кнопку B во время бега, он может преодолевать небольшие провалы, не падая – своего рода маленький чит. Честно говоря, это был баг, вызванный несовершенным обнаружением столкновений с землей,

– прокомментировал автор серии Сигэру Миямото.

Когда программист впервые заметил, что Марио перебегает через пустоты, он сразу же захотел исправить код. Однако Миямото увидел потенциал в этой ошибке и настоял на том, чтобы оставить все как есть.

Это решение оказалось судьбоносным: механика "Dash" прошла через 40 лет итераций и присутствует даже в самых современных частях серии, например, в Super Mario Bros. Wonder.

Интересно, что помимо быстрого бега случайно появились и другие культовые элементы игры. Например, знаменитые "скрытые блоки" изначально были багом, из-за которого монеты неожиданно появлялись в воздухе там, где раньше ничего не было.

Поэтому иногда, казавшиеся на первый взгляд досадные ошибки, становятся счастливой случайностью, и это касается не только мира видеоигр.