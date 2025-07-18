Netflix официально одобрил телесериал по Assassin's Creed

Netflix официально подтвердил, что сериал по мотивам популярной серии игр Assassin's Creed наконец запущен в производство. Проект, анонсированный еще в 2020 году, получил шоураннеров и движется вперед. Это уже не первая попытка перенести франшизу на экраны, и на этот раз стриминговый гигант намерен достичь успеха, которого не имел предыдущий фильм.

Что известно о команде и видении проекта?

После почти пяти лет разработки многострадальный сериал по мотивам Assassin's Creed наконец получил официальный зеленый свет от Netflix. Шоураннерами проекта стали номинанты на премию "Эмми" Роберто Патино, известный по работе над сериалами "Мир Дикого Запада" и "Сыны Анархии", и Дэвид Винер, который работал над экранизацией игры Halo для Paramount, пишет 24 Канал со ссылкой на Gizmodo.

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В совместном заявлении создатели отметили, что являются поклонниками игровой серии еще с момента ее выхода в 2007 году. Они убеждают, что за зрелищными сценами, паркуром и экшеном скрывается глубокая человеческая история о поиске цели, борьбу с вопросами идентичности, судьбы и веры.

По их словам, сериал будет рассказывать о власти, насилии и жадности, но его главной темой станет ценность человеческих связей сквозь время и различные культуры. Команда стремится создать проект, который достойно почтит наследие франшизы, но одновременно будет интересным как для давних фанатов, так и для новых зрителей.

Эта новость является важной, ведь предыдущая попытка экранизировать Assassin's Creed в 2016 году, несмотря на участие Майкла Фассбендера, оказалась провальной как среди критиков, так и в прокате. Netflix, имея за плечами успешные адаптации игр, например анимационные сериалы Castlevania, Arcane и Cyberpunk: Edgerunners, надеется исправить ошибки прошлого. Вместе с тем, мы имеем пример не очень удачного "Ведьмака", которого критикуют буквально за все, кроме Генри Кавилла, поэтому у фанатов есть немало поводов для волнения.

На данный момент никаких подробностей о сюжете или актерском составе не разглашают. Неизвестно также, будет ли базироваться сериал на какой-то конкретной игре, или адаптировать элементы из разных проектов.

Напомним, ранее мы рассказали о том, как играть в каждую из игр франшизы как играть в каждую из игр франшизы Assassin's Creed в хронологическом порядке.