Тайное стало явным: в сеть "слили" рекламные материалы Call of Duty: Vanguard – фото

Известный инсайдер рассказал, что презентация Call of Duty: Vanguard должна состояться на следующей неделе. Правда, кто-то уже "слил" в сеть рекламные материалы этой видеоигры.

В начале июня мы уже рассказывали о новой части из серии Call of Duty. Тогда сразу несколько инсайдеров утверждало, что за разработку игры отвечает студия Sledgehammer Games, а презентовать ее планируют лишь в конце лета. Кажется, эта информация может подтвердиться уже в ближайшие дни.

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Стоит начать с того, что за последний день в сети появилось немало слухов о новой части в серии Call of Duty. Например, известный инсайдер Том Хендерсон отметил, что официальная презентация видеоигры должна состояться уже 19 августа, а подобную информацию подтвердили сразу четыре его источника. Правда, представители компании Activision смогли оперативно удалить его пост, хотя инсайдера это не остановило.

Том оригинально намекнул на то, что эта часть должна выйти 5 ноября, а также отметил, что в игре будет новый античит, который появится и в Call of Duty: Warzone. Из интересного он еще рассказал, что в видеоигре не будет железных крестов, которые обычно заменяют свастику. Правда, инсайдер так и не указал, какую символику теперь будут использовать немецкие войска. Также Том даже схематически нарисовал кадр из новой Call of Duty.

Но самое интересное, что почти одновременно с этим произошла масштабная "утечка" рекламных материалов. Кажется, все предыдущие слухи подтвердились: игра действительно будет называться Call of Duty: Vanguard, ее события развернутся в годы Второй мировой войны, а также будет некая интеграция с Warzone.

Согласно "слитым" данным, будет сразу три издания: стандартное, Cross-Gen Bundle (сразу для двух поколений консолей) и ультимативное. Владельцы последнего получат разнообразную косметику, а также смогут сыграть в бета-версию видеоигры. Напоследок стоит добавить, что представители компании Activision пока никак не комментировали эту "утечку".