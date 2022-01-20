В сеть слили список игр для Xbox Game Pass второй половины января

20 января 2022 , 06:20
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Источник:

твиттер Tom Warren

Очень скоро в Game Pass появятся новые замечательные игры. Однако список игр в сети опубликовали заблаговременно.

Xbox Game Pass является одним из лучших предложений для игр, содержащим множество предложений для игроманов. Доступ к объемной библиотеке с играми можно получить за ежемесячную абонентскую плату.

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Главный редактор издания The Verge Том Уоррен на своей странице в твиттере поделился информацией, какие игры вскоре появятся в Game Pass. Однако сделал он это раньше, чем об этом было официально объявлено.

 

Игры, которые Game Pass добавит в свою библиотеку во второй половине января:

  • Death’s Door
  • Hitman Trilogy
  • Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege: Deluxe Edition
  • Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction
  • Danganronpa: Trigger Happy Havoc Anniversary Edition
  • Nobody Saves the World
  • Puppeperazzi
  • Taikono Tatsusin: The Drummaster* Windjammers 2

Игра Death’s Door / Фото постер игры Death’s Door