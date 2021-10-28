В сеть "слили" список персонажей, которые должны появиться в новом файтинге от Warner Bros.

В сети продолжает появляться информация о таинственном проекте под названием Multiversus. В этот раз киберспортсмен "слил" список персонажей, который представители Warner Bros. сейчас пытаются удалить отовсюду.

Недавно мы рассказывали о видеоигре с кодовым названием Multiversus, разрабатываемой компанией Warner Bros.. Официальной информации об этом проекте пока еще нет, а вот слухов уже появлялось немало. Сначала об этой игре рассказал один из пользователей Reddit, а самое интересное, что информацию частично подтвердил известный журналист Джефф Грабб. На этот раз данные о видеоигре "слил" в сеть киберспортсмен с никнеймом hungrybox.

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Итак, он выложил на своем ютуб-канале видео, на котором можно увидеть ростер будущей игры. Понятно, что точной такую информацию очень трудно назвать, а потому представители Warner Bros. "захотели" ее подтвердить. Дело в том, что они решили заблокировать это видео из-за нарушения авторских прав. А потому можно предположить, что запись, которой поделился hungrybox, все же правдивая, потому что вряд ли Warner Bros. устраивала бы нечто подобное из-за фейковой информации. Согласно данным hungrybox, в игре Multiversus появятся следующие персонажи:

Бэтмен

Харли Квинн

Супермен

Чудо-женщина

Шэгги

Гэндальф

Рик

Морти

Том

Джерри

Багз Банни

Стивен из мультсериала "Вселенная Стивена"

Финн из мультсериала "Время приключений"

Джейк из мультсериала "Время приключений"

Также следует отметить, что новой информацией о видеоигре Multiversus поделился и Джефф Грабб. Он рассказал, что игра выглядит очень просто, а потому журналист предполагает, что она может быть условно-бесплатной. Джефф думает, что разработчики будут продавать разных персонажей в составе тематических DLC, а одного из таких героев он уже даже назвал. Согласно его данным, этим персонажем станет известный баскетболист Леброн Джеймс. Напоследок стоит отметить, что пока неизвестно, когда Warner Bros. планирует представить игру Multiversus