Винни-Пух и неправильные лошади: в сети появился исходный код видеоигры Cyberpunk 2077

В сети продолжают появляться "сливы" информации о работе CD Projekt RED. На этот раз пользователи уже традиционно обсуждают многострадальную игру Cyberpunk 2077.

В начале этого года компания CD Projekt RED стала жертвой хакерской атаки. Злоумышленники получили в "свои руки" ценную информацию, которую сразу же продали неизвестному покупателю. Правда, на прошлой неделе они почему-то решили опубликовать некоторые данные в открытом доступе.

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В сети появилось немало неизвестной ранее информации, а также исходные коды практически всех игр этой компании. Понятно, что нашлось немало желающих покопаться во "внутренней кухне" разработчиков. Стоит отметить, что энтузиасты не подвели, потому что за несколько дней они нашли немало интересной и забавной информации.

Наверное, нетрудно догадаться, какая видеоигра вновь оказалась в центре внимания. Конечно, это многострадальный проект с названием Cyberpunk 2077. Сначала на платформе Reddit появилась интересная информация об уровне цензуры в этой видеоигре. Оказывается, что в Cyberpunk 2077 есть отдельный уровень цензуры для геймеров из Китая, который называется "Winnie the Pooh". Возможно, звучит это странно, но логика здесь есть.

Дело в том, что жители этой страны Винни-Пухом шутливо называли Си Цзиньпина (председатель КНР). Местные власти такой шутки не оценили, поэтому и запретили этого персонажа. А вот разработчикам Cyberpunk 2077, кажется, эта шутка понравилась.

Также энтузиасты нашли интересную информацию об автомобилях в Cyberpunk 2077. Дело в том, что транспортные средства в коде игре почему-то называются "Mount". А в игровой индустрии обычно так называют ездовых животных. Поэтому геймеры предполагают, что в основу этой системы мог лечь код видеоигры The Witcher 3: Wild Hunt. Из интересного еще можно отметить, что в исходном коде Cyberpunk 2077 есть немалое количество нецензурных слов.

Напоследок стоит отметить, что эти данные появились в сети совсем недавно. Наверное, в ближайшее время нам нужно ждать на новые и неожиданные открытия.

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