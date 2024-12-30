Шахматы будут на чемпионате мира по киберспорту 2025 года с призовым фондом 1,5 миллиона долларов

Впервые в истории соревновательные шахматы будут представлены на Кубке мира по киберспорту (EWC), крупнейшем игровом и киберспортивном фестивале в мире. Благодаря партнерству между Chess.com, легендарным гроссмейстером Магнусом Карлсеном и Фондом Кубка мира по киберспорту (EWCF) лучшие шахматисты мира будут соревноваться за призовой фонд в размере 1,5 миллиона долларов.

Событие состоится в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, с 31 июля по 3 августа 2025 года, сообщает 24 Канал со ссылкой на Chess.com.

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Включение шахмат в программу EWC является историческим моментом, как для классической игры с глубокой и древней историей, так и для киберспортивной сцены.

Присоединение шахмат, матери всех стратегических игр, к Кубку мира по киберспорту – это действительно волнующий момент. Благодаря своей глобальной привлекательности и процветающей соревновательной сцене шахматы идеально подходят для нашей миссии объединить самые популярные игры в мире и их страстные сообщества,

– сказал генеральный директор EWCF Ральф Райхерт.

Магнус Карлсен, пятикратный чемпион мира по шахматам, которого считают одним из величайших игроков в истории, станет амбассадором мероприятия. Он отметил, что радуется присоединению шахмат к одним из крупнейших игр в мире на Кубке мира по киберспорту.

Это партнерство – невероятная возможность развивать игру, знакомя с шахматами новую аудиторию и вдохновляя следующее поколение игроков, – отметил Карлсен.

Чемпионский шахматный тур 2025 года (CCT) станет основным путем отбора на турнир. Два онлайн-турнира CCT в феврале и мае дадут игрокам шанс завоевать место на EWC с общим призовым фондом 300 000 долларов. 12 лучших игроков турнирной таблицы CCT, а также еще четыре игрока, прошедших отборочный турнир Last Chance Qualifier (LCQ), будут бороться за победу на чемпионате EWC.

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Чтобы удовлетворить интересы поклонников киберспорта, CCT перешел на более быстрый формат, который предусматривает игры с 10-минутным контролем времени без увеличения. В случае ничьей победитель будет определяться с помощью единой игры "Армагеддон".

Шахматы появятся на чемпионате мира по киберспорту – смотрите видео:

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На EWC 2025 года будет представлено более 20 игровых дисциплин, имеющих целью объединить игры и их сообщества под единым флагом. Ожидается, что участие Chess.com в сочетании с участием Карлсена познакомит широкую аудиторию с шахматами, закрепив их место в киберспортивной экосистеме.