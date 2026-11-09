Epic Games раскрыла шансы на получение жетона, который делает товары в магазине Fortnite бесплатными

Epic Games наконец-то обнародовала шансы на нахождение жетона Pirate Shop Access в Fortnite. Игроки целую неделю искали его вслепую, а некоторые даже пытались подать жалобу на студию в американский регулирующий орган.

Что это за токен и почему вокруг него такой ажиотаж?

Treasure Hunters стартовал 1 ноября. Главная добыча сезона – Pirate Token. Это сверхредкая находка, которая открывает доступ к Пиратскому магазину и на 14 дней делает бесплатными почти все его товары. Игроки массово открывали сундуки, но не знали, на что рассчитывать, пишет IGN.

Ранее в Fortnite обнаружили чрезвычайно редкий предмет, который делает все товары в магазине бесплатными

Люди требовали раскрыть шансы, чтобы не тратить часы на сундуки, которые, возможно, никогда ничего не дадут. Некоторые призывали бойкотировать игру. Другие жаловались, что одни получают жетон в первый же день, а игроки, открывшие более 3 тысяч сундуков, остаются ни с чем. Были и те, кто пытался пожаловаться на Epic в Федеральную торговую комиссию США из-за непрозрачности. В студии ответили, что у каждого игрока равные шансы получить доступ к Пиратскому магазину, а покупка аккаунта или использование поддельных инструментов – это мошенничество.

Каковы шансы на самом деле?

Теперь известны точные цифры. Шанс найти Pirate Shop Access в обычном матче – 1 к 137 500. Ранее некоторые игроки предполагали, что он близок к 1 к 7 000.

Вы просили информацию о шансах выпадения, так вот как это работает. Новая добыча этого сезона лежит в сундуках, как и другие предметы,

– прокомментировали в официальном аккаунте Fortnite Status.

Там также уточнили, что шансы остаются неизменными в течение суток и меняются только во время событий Treasure Hours. Получить один и тот же клад дважды невозможно, за исключением Gizmo.

Вот полный список шансов в обычном матче:

– золотой костюм недели – 1 к 1 562 500;

– доступ к Pirate Shop – 1 к 137 500;

– транспорт и наклейка недели – 1 к 7 813;

– кирка или аксессуар на спину недели – 1 к 568;

– Jam Track недели – 1 к 391;

– экран загрузки недели – 1 к 272;

– любой Gizmo – 1 к 127.

Что меняется во время Treasure Hours?

Во время этих событий шансы на жетон возрастают в 1,5 раза, то есть примерно до 1 к 91 667. Золотой костюм выпадает в 7,5 раза чаще, транспорт и наклейка – в 10 раз. Epic предупредила, что в будущем множители могут быть выше. Во время второго события, как отмечает TheGamer, шанс на жетон вырос вдвое, до 1 к 68 750, в период с 21:00 до 23:00 по восточному времени США.

Издание напоминает, что это не гарантия. Каждое открытие сундука похоже на лотерейный билет, поэтому даже после 137 500 сундуков жетон не обязательно выпадет.

Как отреагировали игроки?

Большинство рады видеть точные цифры. В то же время некоторые считают, что раскрыть их нужно было сразу.

"Спасибо за прозрачность, но на это не должна была уйти целая неделя",

– заявил пользователь @M1das_OW2.

В прошлом месяце игроки уже устраивали кампанию против скина Nikki from Obsession. Кроме того, по слухам, Epic работает над игрой по мотивам "Звездных войн" и Marvel, выпуск которой якобы отложили.