В мае сеть покорил тизер интересного инди-проекта MOUSE от польской студии Fumi Games, с тех пор активная работа над проектом не прекращалась, а недавно появился новый трейлер, дающий геймерам более подробный взгляд на игровой процесс будущей новинки.

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Итак, новое видео от Fumi Games демонстрирует, как в большей степени будет выглядеть геймплей игры.

В ролике можно увидеть новое оружие, такое как помповое ружье, и врагов, которых не было в первом тизере. Примечательно, что кроме оружия игроку будут доступны другие виды расправы над оппонентами.

Геймплейный трейлер MOUSE: смотреть видео

Fumi Games описывают MOUSE как "строгий и нуарный FPS, черпающий вдохновение из классических мультфильмов 1930-х годов".

Игроки примерят на себя роль частного детектива, которому предстоит исследовать "нуарный город, кишащий бандами и персонажами с темной стороной".

Такая игра на контрастах и интересный геймплей, имеют за цель выделить MOUSE среди других представителей жанра и подарить геймерам уникальный игровой опыт.

Fumi Games планируют релиз игры в 2025 году на ПК, с последующим выходом версий для консолей PlayStation, Xbox и Nintendo Switch.