У травні мережу підкорив тизер цікавого інді-проєкту MOUSE від польської студії Fumi Games, відтоді активна робота над проєктом не припинялася, а нещодавно з'явився новий трейлер, який дарує геймерам більш детальний погляд на ігровий процес майбутньої новинки.

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Отож, нове відео від Fumi Games демонструє, як виглядатиме більшість геймплею гри.

У ролику можна побачити нову зброю, як-от помпову рушницю, і ворогів, яких не було в першому тизері. Також помітно, що окрім зброї гравцю будуть доступні інші види розправи над опонентами.

Геймплейний трейлер MOUSE: дивитися відео

Fumi Games описують MOUSE як "суворий і нуарний FPS, який черпає натхнення з класичних мультфільмів 1930-х років".

Гравці візьмуть на себе роль приватного детектива, якому належить дослідити "нуарне місто, що кишить бандами та персонажами з темною стороною".

Така гра на контрастах та цікавий геймплей, мають на меті виділити MOUSE з-поміж інших представників жанру та подарувати геймерам унікальний ігровий досвід.

Fumi Games планують реліз гри у 2025 році на ПК, з подальшим виходом версій для консолей PlayStation, Xbox і Nintendo Switch.