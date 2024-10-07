Разработчики Alien: Isolation в честь 10-й годовщины игры объявили о сиквеле

Компания Creative Assembly официально подтвердила, что сиквел культовой Alien: Isolation находится на ранней стадии разработки. Это долгожданное объявление стало приятной неожиданностью для поклонников оригинальной игры, которая остается любимой игрой в жанре survival horror.

А.И. Хоуп, креативный директор, который руководил производством оригинальной игры, сообщил, что он вернется к разработке Alien: Isolation 2. В своем заявлении, которое распространили через Wario64, Хоуп признал большой спрос фанатов на сиквел и намекнул, что впереди нас ждет захватывающее развитие событий.

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Мы услышали ваши крики о помощи громко и четко. Сегодня я рад подтвердить от имени команды, что сиквел Alien: Isolation находится на ранней стадии разработки. Мы с нетерпением ждем того, чтобы поделиться с вами более подробной информацией, когда будем готовы,

– сказал он.

Наследие Alien: Isolation

Игра Alien: Isolation была впервые выпущена в 2014 году для различных платформ, включая PS4, PS3, Xbox One, Xbox 360 и PC.

Действие игры происходит через 15 лет после событий классического научно-фантастического фильма ужасов Ридли Скотта 1979 года "Чужой" и рассказывает об Аманде Рипли, дочери главной героини Эллен Рипли, которая отправляется на опасную миссию, чтобы раскрыть правду об исчезновении своей матери.

События протекают на борту космической станции "Севастополь", где Аманде приходится убегать от неумолимого ксеноморфа, ориентируясь в среде, полной опасности и напряженности.

Игра получила широкую популярность за акцент на элементах survival horror, в частности, благодаря уникальному геймплею и атмосфере. Вместо того, чтобы перегружать игроков экшеном, Alien: Isolation отличалась тем, что подчеркивала уязвимость и напряженность, побуждая игроков перехитрить существо, а не вступать в прямой бой.

Такой подход передал суть оригинального фильма "Чужой", создав интенсивный и напряженный опыт, который нашел отклик как у игроков, так и у критиков.

Трейлер Alien: Isolation

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Хотя разработка Alien: Isolation 2 все еще находится на ранних стадиях, A. I. Гоуп и команда пообещали делиться дополнительной информацией по мере прогресса. А пока что фанаты могут праздновать подтверждение сиквела.