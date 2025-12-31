Сиквел культовой инди-видеоигры покоряет Steam, но разработчик дал геймерам интересное предупреждение

Продолжение видеоигры My Summer Car предлагает геймерам испытать суровую финскую зиму, но разработчик проекта предостерег геймеров от покупки, прежде чем они выполнят одно важное условие.

В Steam приобретает популярность продолжение культовой My Summer Car, которое переносит действие проекта в зимний период, но оставляет неизменной главную цель игры, информирует 24 Канал со ссылкой на Dexerto.

My Winter Car сложнее оригинала?

Финская игрушка My Summer Car от Amistech Games является настоящим скрытым бриллиантом Steam.

Симулятор механика с элементами выживания, где вам нужно не только собрать собственный автомобиль вручную, но и следить за уровнем голода или жажды, зарабатывать деньги на продукты и запчасти и не забывать спать, дарит невероятный игровой опыт.

К тому же все это происходит в живописной, но опасной, сельской местности Финляндии. За годы существования, проект заслужил любовь огромного количества геймеров и более 100 тысяч положительных отзывов на платформе Valve.

Сиквел игры под "изобретательным" названием My Winter Car предлагает весь тот же опыт, но улучшенный и завернутый в новые погодные условия – суровую финскую зиму, что может убить вас еще до того, как удастся завести двигатель.

Скриншот из игры / Steam

Всего через несколько часов после релиза в досрочном доступе количество одновременных игроков My Winter Car достигло почти 24 000 человек, что практически в 5 раз больше, чем пиковый показатель оригинального проекта, информирует SteamDB.

Все это произошло несмотря на предостережения разработчика, который заявил, что сиквел покорится лишь тем, кто смог "освоить" оригинал.

В придачу игра успела получить более 5000 положительных рецензий от довольных геймеров, которые хвалят игру, несмотря на засилье багов и технических проблем.

Единственное, что меня разочаровало, это то, что я не могу убрать лед с окон, помочившись на него, но игра все еще находится в раннем доступе, поэтому надеюсь, что это исправят,

– говорится в одном из отзывов.

Поэтому, если вы искали забавную игрушку на несколько праздничных вечеров – My Winter Car выглядит как идеальный вариант.

