У Steam набуває популярності продовження культової My Summer Car, яке переносить дію проєкту у зимовий період, але залишає незмінною головну ціль гри, інформує 24 Канал з посиланням на Dexerto.

Цікаво Стали відомі бестселери Steam 2025

My Winter Car складніша за оригінал?

Фінська забавка My Summer Car від Amistech Games є справжнім прихованим діамантом Steam.

Симулятор механіка з елементами виживання, де вам потрібно не лише зібрати власний автомобіль вручну, але й слідкувати за рівнем голоду чи спраги, заробляти гроші на продукти та запчастини й не забувати спати, дарує неймовірний ігровий досвід.

До того ж все це відбувається у мальовничій, але небезпечній, сільській місцевості Фінляндії. За роки існування, проєкт заслужив любов величезної кількості геймерів та понад 100 тисяч позитивних відгуків на платформі Valve.

Сиквел гри під "винахідливою" назвою My Winter Car пропонує увесь той самий досвід, але покращений та загорнутий у нові погодні умови – сувору фінську зиму, що може вбити вас ще до того, як вдасться завести двигун.

Скриншот з гри / Steam

Всього за кілька годин після релізу в дочасному доступі кількість одночасних гравців My Winter Car досягла майже 24 000 осіб, що практично в 5 разів більше, ніж піковий показник оригінального проєкту, інформує SteamDB.

Все це сталося попри застереження розробника, який заявив, що сиквел підкориться лише тим, хто зміг "опанувати" оригінал.

На додачу гра встигла отримати понад 5000 позитивних рецензій від задоволених геймерів, які хвалять гру, попри засилля багів та технічних проблем.

Єдине, що мене розчарувало, це те, що я не можу прибрати лід з вікон, помочившись на нього, але гра все ще перебуває в ранньому доступі, тож сподіваюся, що це виправлять,

– йдеться в одному з відгуків.

Отож, якщо ви шукали кумедну забавку на кілька святкових вечорів – My Winter Car виглядає як ідеальний варіант.

Які інді-відеоігри також варті уваги?