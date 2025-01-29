Konami рассказала, как продался ремейк Silent Hill 2 – релиз игры был 3 месяца назад

Ремейк культового психологического хоррора Silent Hill 2 от польской студии Bloober Team продолжает демонстрировать высокие продажи. За три с половиной месяца с момента выхода общие отгрузки и цифровые продажи игры превысили два миллиона копий.

На старте Silent Hill 2 привлек более 1 миллиона игроков, напоминает 24 Канал. Этот показатель был достигнут всего за три дня после официального релиза.

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Konami отметила, что Silent Hill 2 получил высокую оценку от игроков (95% "чрезвычайно положительных" отзывов в Steam) и специализированной прессы. Игра также была отмечена рядом наград:

Шесть трофеев на PlayStation Blog Awards (платиновый, золотой, два серебряных и два бронзовых).

Победа в номинации "Выдающийся визуальный стиль" на The 2024 Steam Awards.

Silent Hill 2 вышел 8 октября 2024 года на PC (Steam) и PS5. Перед релизом ремейк вызвал скепсис у части игроков, однако качество проекта стало приятным сюрпризом для как обычных пользователей, так и критиков.

Игра была создана с нуля на Unreal Engine 5 при участии оригинальных разработчиков, в частности художника Масахиро Ито (Masahiro Ito) и композитора Акиры Ямаоки (Akira Yamaoka).