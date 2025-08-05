Разработчики хоррора Silent Hill f поделились новыми деталями игры. Она получит режим "Новая игра +" сразу на релизе, а также несколько финалов. Среди них будет и традиционная для серии шуточная концовка с НЛО. Первое прохождение, однако, будет иметь только один, заранее определенный финал для всех игроков.

Студия Neobards Entertainment и издатель Konami на пресс-конференции в Токио раскрыли новые подробности о предстоящем хорроре Silent Hill f, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Polygon.

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Представители компании подтвердили, что первое прохождение игры всегда будет заканчиваться одинаково. По словам разработчиков, это сделано для того, чтобы каждый игрок сначала увидел историю именно такой, какой ее задумали авторы, со всеми ее деталями.

Возможность увидеть альтернативные события и финалы появится во время повторных прохождений. Обстоятельства и развитие сюжета будут зависеть от действий игрока. Среди нескольких концовок будет и традиционный для франшизы шуточный финал с участием НЛО.

Что известно о "Новой игре +"?

Режим "Новая игра +", доступен сразу после релиза, предложит уникальный контент: измененные битвы с боссами, дополнительные видеоролики с новыми сюжетными поворотами и расширенные возможности для исследования мира игры.

Игра будет иметь несколько версий, которые фанаты смогут купить. Каждая из них предлагает дополнительный контент.



Версии Silent Hill f / Фото Konami

Выход Silent Hill f запланирован на 25 сентября для ПК в Steam, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Сюжет расскажет о девушке Хинако, которая пытается выжить в своем городке Эбисугаока образца 1960-х годов, внезапно оказавшемся в плену тумана и монстров.