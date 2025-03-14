Silent Hill f получила новый трейлер и детали сюжета, которые удивили фанатов серии

В ночь с 13 на 14 марта японский издатель и разработчик Konami провел презентацию Silent Hill Transmission, во время которой поделился новыми деталями о Silent Hill f –будущем психологическом хорроре в стиле серии.

В отличие от предыдущих игр серии, Silent Hill f будет происходить не в культовом Сайлент-Хилле, а в вымышленном японском городке Эбисугаока в 1960-х годах, рассказывает 24 Канал.

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Главная героиня – обычная школьница Хинако Шимидзу, которая сталкивается с мистическими событиями в своем родном городе.

По сюжету, Эбисугаоку окутывает густой туман, а привычный мир превращается в кошмар. Хинако придется разгадывать загадки, бороться с гротескными монстрами и открыть для себя "жуткую красоту, скрытую в ужасе".

Стиль, сюжет и платформы

Разработчики обещают психологический хоррор в японском стиле, увлекательную историю о сомнениях, сожалении и неизбежном выборе, а также выразительный визуальный стиль.

Новый трейлер Silent Hill f, представлен во время Silent Hill Transmission, не содержит игрового процесса, но подтверждает выход игры на PC (Steam, Epic Games Store, Microsoft Store), PS5, Xbox Series X и S. Дата релиза пока не раскрыта.

Silent Hill f – трейлер игры

Реакция игроков и команда разработчиков

Пользователи в комментариях к трейлеру отметили, что Silent Hill f больше напоминает Fatal Frame или Forbidden Siren, чем классические игры серии Silent Hill.

Напомним, что успех римейка Silent Hill 2 открыл путь для новой совместной игры Bloober Team и Konami. Разработчики теперь сосредоточатся на новом проекте за интеллектуальной собственностью Konami.

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Разработкой занимается тайваньская студия NeoBards Entertainment. Сценарий написал Рюкиши07 – автор серии визуальных новелл "When They Cry", дизайн монстров создает художник kera, а музыку пишет Акира Ямаока – композитор классических игр Silent Hill.