Симулятор безумных экспериментов: в сети появился новый трейлер игры MythBusters: The Game

Компания Byte Barrel поделилась интересной информацией о видеоигре MythBusters: The Game. Геймерам показали новый геймплейный трейлер, посвященный экспериментам.

Компания Byte Barrel анонсировала игру по мотивам культового телешоу "Разрушители легенд" еще в июле 2019 года. Правда, уже прошло более двух лет, но на полках магазинов этот оригинальный проект так и не появился.

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Стоит начать с того, что MythBusters: The Game – это видеоигра, в которой геймерам нужно устраивать различные безумные эксперименты в духе оригинального телешоу. В целом игроки будут проверять различные неординарные теории и известные мифы. Правда, все не так просто, потому что также нужно будет заниматься еще и развитием этого шоу. Разработчики отметили, что игрокам нужно будет контролировать финансы, следить за рейтингом своей программы, а также даже браться за монтаж отдельных ее выпусков. То есть заниматься еще и тем, что никогда не упоминалось в оригинальном телешоу.

Новый трейлер разработчики из Byte Barrel представили во время выставки gamescom 2021, а в целом он посвящен ключевому элементу этой видеоигры – экспериментам. На видео можно увидеть, как выглядит местная мастерская, склад, площадка для тестов и другие помещения. А также разработчики продемонстрировали новые геймплейные кадры: подготовку к эксперименту, создание различных предметов, а также процесс приобретения материалов. Из интересного они еще отметили, что в этой видеоигре будет немало головоломок и загадок.

Известно, что релиз MythBusters: The Game состоится уже до конца этого года, правда, только на PC (Steam). А также стоит добавить, что цену разработчики пока не называли.

Новый трейлер видеоигры MythBusters: The Game: видео