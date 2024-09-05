Инди-разработчик представил симулятор стримера iShowSpeed на Unreal Engine 5 – интересное видео

В сети обрело популярность видео, демонстрирующее концепт странной игры разработчика Gorka Games, которая позиционирует себя как симулятор жизни известного стримера iShowSpeed.

Американский стример iShowSpeed является одним из самых популярных контент-мейкеров в мире, а энтузиаст-разработчик решил представить как могла бы выглядеть игра о жизни молодого человека.

Интересно Steam отказал инди-разработчику в размещении игры из-за абсолютно смешной причины

Забавный трейлер игры завирусился в соцсети X

Разработчик Gorka Games специализируется на создании инди-видеоигр на мощном движке UE 5.

Ради шутки, энтузиаст решил создать концепт симулятора жизни популярного стримера Даррена Уоткинса, более известного как iShowSpeed.

Это вылилось в забавное видео, в котором игровая версия контент-мейкера воспроизводит эпизоды из его популярных IRL трансляций.

Виртуальный iShowSpeed бегает среди поклонников, делает фирменное сальто и заставляет фанатов бесноваться прямо-таки как в жизни.

Трейлер игры – смотреть видео

Самое интересное, что скачать эту мини забаву может каждый желающий, найдя ее на сайте разработчика.