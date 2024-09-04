Причины отказа

Оригинальная игра InFlux – это беззаботная головоломка, которая сочетает в себе платформер, решение головоломок и чистое дзен-исследование мира. Она вышла более десяти лет назад как игра, где вы управляете небольшим шариком, катящимся по открытому миру. Для своего времени, стоит отметить, она имела достаточно реалистичную природную среду.

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В свою очередь InFlux Redux – это ремейк, который выводит графику на новый уровень, добавляет больше красок в игру, обновляет физику и внедряет больше замечательных декораций необитаемого острова.

Однако Steam, как заявляет автор, решил, что ремейк не подходит для выпуска отдельным продуктом из-за его схожести с оригиналом. Джо Винтергрин получил ответ, что его ремейк "кажется идентичным" игре, которую он выпустил 11 лет назад.

Автор проекта написал в соцсети X целый тред об этой ситуации и даже прикрепил несколько скриншотов со сравнениями предыдущей версии и новой, чтобы продемонстрировать изменения.

На этих примерах можно легко заметить разительное отличие между двумя играми. Однако модераторы Steam все равно попросили объяснить, "почему это должен быть собственный продукт".

Если сравнить страницу InFlux в Steam с анонсом InFlux Redux в Steam, то можно заметить некоторые даже более существенные различия между ними. В Redux все улучшено буквально до крайности. Это выглядит очень видной отговоркой, учитывая, что многие проекты с менее очевидными изменениями всё ещё классифицируются как "собственный продукт" и свободно публикуются в магазине.