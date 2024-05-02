Близится релиз второй части популярной космической стратегии Sins of a Solar Empire

После длительной разработки Sins of a Solar Empire II наконец-то появится в Steam. Разработчики из Stardock и Ironclad Games объявили сроки выпуска и даже показали трейлер. Честно говоря, к нему есть несколько вопросов.

Как говорят разработчики, игра выйдет уже этим летом. Она находилась в раннем доступе около полутора лет в Epic Games Store.

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Детали

Брайан Клер, директор по издательской деятельности Stardock, говорит, что продолжение предложит новые способы игры, новые тактические возможности и новые стратегические элементы.

В прошлом году мы ежемесячно бесплатно обновляли игру в Epic Games Store, где она получила положительные отзывы от фанатов, и с нетерпением ждем возможности поделиться результатами этой работы с игроками Steam,

– говорит он.

При этом разработчики продолжат добавлять в игру еще больше нового контента.

Вот основное, что раскрыли создатели о своем проекте:

Раса Advent Unity возвращается в Sins of a Solar Empire II с двумя подфракциями, которые используют новые предметы, механики и уникальную систему империи "Единство".

Орбитальные планеты, которые динамично меняют карту во время игры, заставляя игроков постепенно менять свои стратегии по мере появления новых вызовов и возможностей.

Улучшенные тактические сражения и более глубокая симуляция боя с отслеживающими турелями и ракетами, которые можно блокировать кораблями или сбивать.

Малые фракции, которые предоставляют уникальные способности игрокам, подружившимся с ними, благодаря новой системе влияния.

Новая экономическая модель, которая позволяет игрокам по-настоящему кастомизировать свои миры в соответствии со своими производственными потребностями.

Новые корабли, которые можно оборудовать специальными модернизациями, чтобы сделать их более эффективными в бою.

Новый игровой браузер модов для легкой установки модов и карт.

Сетевая игра с возможностью проведения многопользовательских матчей до 10 игроков. Игроки теперь могут легко присоединяться к игре или восстанавливать ее, и внутриигровая мастерская модов автоматически синхронизируется с любым включенным содержимым модов.

Смотрите трейлер Sins of a Solar Empire II: видео

Как можно увидеть из ролика, визуально нас ждет мало отличий. Заметные улучшения графики, но интерфейс остается практически идентичным предыдущей части, так же как и дизайн игровых фракций, их кораблей и зданий. Учитывая это, игра несколько теряет ощущение новизны. Из трейлера может показаться, будто нас ждет та же игра, только с более качественными текстурами.

Дорожная карта обновлений

Команда разработчиков также опубликовала список обновлений, которые планирует на будущее.

Несмотря на то, что в трейлере мы увидели фактически старый интерфейс, обещают добавить возможность его изменения – вы сможете выбрать специальную тему интерфейса, стилизованную под каждую основную расу.

Улучшенный ИИ, который будет использовать более продвинутые стратегии, создавать дипломатические предложения и строить интриги против вас.

Новое озвучивание и музыка.

Можно будет наблюдать за тем, как крупные юниты и сооружения получают видимые повреждения в бою.

Больше окружающей среды, новые типы планет и карт, неколонизированные аномалии, кометы, червоточины и прочее.

Будут ли какие-то новые фракции, не говорят. Так же не называют и точную дату.