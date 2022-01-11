Сэм возвращается уже в январе: анонсирован новый проект в серии Serious Sam

Компания Devolver Digital анонсировала новый проект в популярной серии Serious Sam. Называется он Serious Sam: Siberian Mayhem, а его релиз должен состояться уже через две недели.

Несколько дней назад компания Devolver Digital опубликовала в твиттере загадочное сообщение. Ее представители намекнули на то, что уже к концу января может состояться релиз новой игры в серии Serious Sam. Правда, в их сообщении речь шла о проекте, который они даже не анонсировали.

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Поэтому исправить такой своеобразный недостаток они решили в начале этой недели. Итак, студии Croteam и Timelock анонсировали, что уже 25 января состоится релиз проекта с названием Serious Sam: Siberian Mayhem. Отметим, что это самостоятельное дополнение, которое смогут запустить даже те геймеры, которые не являются владельцами оригинальной четвертой части.

Трейлер проекта Serious Sam: Siberian Mayhem: видео

По сюжету, Сэм Стоун отправляется на территорию России, а если точнее, то в Сибирь. Там он попытается найти одного предателя, а также разгадать местные тайны. Разработчики отметили, что в дополнении будет пять полноценных уровней, а также немало интересных локаций, например, заброшенные деревни, арктические побережья, безлюдные леса и жуткий город-призрак.

Также известно, что должны появиться новые и очень опасные инопланетяне. А для борьбы с ними авторы подготовили новые варианты вооружения, например, штурмовая винтовка АК-47 и экспериментальный арбалет с названием "Перун". Разработчики рассказали, что главный герой сможет еще опробовать новый транспорт (снегоходы) и познакомиться с разными колоритными персонажами.

Напоследок отметим, что релиз самостоятельного дополнения Serious Sam: Siberian Mayhem пока состоится лишь на PC, а прямо сейчас его можно предзаказать только в сервисе Steam. Добавим, что стоит оно 349 гривен, правда, до 25 января дополнение будет продаваться со скидкой в 10%.

Проект Serious Sam: Siberian Mayhem / Фото с сервиса Steam