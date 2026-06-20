После более чем года молчания Rockstar Games наконец-то показала официальную обложку Grand Theft Auto VI и объявила дату начала предзаказов, сообщает 24 Канал.

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Фанаты GTA 6 вычислили предателя?

Чтобы найти хоть немного новых подробностей об игре, фанаты принялись внимательно изучать каждую деталь арт-материалов и нового видео и теперь убеждены, что, помимо ряда багов, обнаружили один из ключевых сюжетных поворотов долгожданного проекта.

В центре этой теории — Рауль Баутиста, персонаж, которого Rockstar представила как "опытного грабителя банков", который, по всей видимости, станет одним из нанимателей главных героев.

На недавно опубликованной обложке он изображён в белом костюме и фиолетовой рубашке, что показалось знакомым давним фанатам франшизы. В итоге ответ был найден почти мгновенно — наряд явно напоминает образ Лэнса Венса из культовой Grand Theft Auto: Vice City.

Ключевой деталью этого персонажа является то, что он предал главного героя Томми Версетти. Из-за этого у геймеров возникла теория, что и Баутиста подведет игроков в ответственный момент, сообщает Dexerto.

В соцсетях фанаты уже шутят, что разработчики якобы оставили "слишком очевидный намек". Впрочем, пока что вся эта история — лишь очередная теория, а никаких её подтверждений от Rockstar, разумеется, нет.

На данный момент выход GTA 6 запланирован на 19 ноября 2026 года на консолях PS5 и Xbox Series X|S, а предзаказы начнутся 25 июня. Так что у фанатов ещё достаточно времени для новых теорий — и Rockstar, похоже, прекрасно знает, как их подогревать.