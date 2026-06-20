Після більш ніж року мовчання Rockstar Games нарешті показала офіційну обкладинку Grand Theft Auto VI та відкрила дату старту передзамовлень, повідомляє 24 Канал.

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Фанати GTA 6 вичислили зрадника?

Аби знайти бодай трішки нових подробиць щодо гри фанати взялися уважно вивчати кожну деталь арту та нового відео і тепер переконані, що окрім низки багів, знайшли один із ключових сюжетних поворотів довгоочікуваного проєкту.

У центрі цієї теорії Рауль Баутіста – персонаж, якого Rockstar представили як "досвідченого грабіжника банків", який вочевидь стане одним із роботодавців головних героїв.

На свіжеопублікованій обкладинці він зображений у білому костюмі та фіолетовій сорочці, що здалося знайомим давнім фанатам франшизи. Зрештою, відповідь була знайдена майже миттєво – вбрання очевидно нагадує образ Ланса Венса з культової Grand Theft Auto: Vice City.

Ключовою деталлю персонажа цього є те, що він зрадив протагоніста Томмі Версетті. Через це у геймерів виникла теорія, що і Баутіста підведе гравців у відповідальний момент, інформує Dexerto.

У соцмережах фанати вже жартують, що розробники нібито залишили "занадто очевидний натяк". Втім, поки що вся ця історія – лише чергова теорія, а жодних її підтверджень від Rockstar, звісно, немає.

Наразі вихід GTA 6 заплановано на 19 листопада 2026 року на консолях PS5 та Xbox Series X|S, а передзамовлення стартують 25 червня. Тож у фанатів ще достатньо часу для нових теорій – і Rockstar, схоже, чудово знає, як їх підігрівати.