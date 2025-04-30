Шутер La Quimera от бывших разработчиков Metro выйдет в раннем доступе Steam после переноса

Reburn Studios, основанная бывшими разработчиками серии Metro, объяснила дальнейшие планы по выпуску сюжетного футуристического шутера La Quimera, релиз которого, запланированный на прошлую неделю, не состоялся.

Изначально игру должны были выпустить 25 апреля для ПК (Steam) по цене 30, однако запуск был отложен на неопределенный срок из-за "непредсказуемых проблем", напоминает 24 Канал.

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Перенесению предшествовали первые рецензии, в которых La Quimera критиковали за слишком короткую продолжительность, поверхностный геймплей, запутанный сюжет, непрофессиональную озвучку и многочисленные баги.

По словам Reburn Studios, изначально La Quimera задумывалась как "большое и целостное" приключение, однако в процессе разработки команде пришлось умерить амбиции и подготовить "более скромный автономный релиз с последующим продолжением".

Неожиданный перенос убедил студию в необходимости выпуска игры через ранний доступ. Запуск планируют провести сразу после решения возникших технических трудностей.

Версия La Quimera в раннем доступе будет включать "содержательную первую часть", которую можно будет проходить самостоятельно или в кооперативе. Она станет основой для дальнейшего развития игры: миссий, функционала, сюжета, усовершенствований геймплея и тому подобное.

В Reburn Studios отмечают, что понимают – такой подход существенно отличается от первоначальных ожиданий, и надеются на понимание и поддержку со стороны игроков.