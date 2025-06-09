The Outer Worlds 2 получила трейлер и дату выхода, но разозлила фанатов ценой

Obsidian Entertainment в партнерстве с Xbox Game Studios представили новый сюжетный трейлер сатирической RPG The Outer Worlds 2. В видео показаны многочисленные фрагменты геймплея и сцены, созданные на игровом движке.

Игроки получили возможность оценить ассортимент оружия, врагов и локаций в продолжении игры, информирует 24 Канал. Главный герой стреляет из пушек различного калибра, использует боевой молот, откручивает вентили и наносит специальный гель для открытия дверей, что разрушаются.

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Сцены с особенно сильными противниками сопровождаются эффектной стрельбой из плазменной винтовки в замедленном режиме.

Разработчики напоминают, что в центре истории – агент Правительства Земли, который отправляется на планету Аркадия, чтобы расследовать происхождение разрушительных разломов, угрожающих гибелью человечества. Именно здесь была изобретена технология гиперпрыжка, и теперь судьба колонии – а возможно, и всей галактики – зависит от игрока.

The Outer Worlds 2 – смотрите трейлер:

В комментариях под трейлером реакция зрителей оказалась довольно смешанной. Некоторые хвалили визуальную часть и многообразие, другие же назвали графику устаревшей, а дизайн персонажей – слишком карикатурным.

В то же время подавляющее большинство согласилось, что цена стандартного издания в 80 долларов является завышенной.

The Outer Worlds 2 выйдет 29 октября 2025 года на PC (Steam, Battle.net), PlayStation 5, Xbox Series X|S. В день релиза игра также появится в Game Pass.

А тем временем стало известно, когда выйдет Dying Light The Beast – дополнение, ставшее полноценной игрой. Напомним, что Dying Light The Beast, начинала свою разработку как DLC к Dying Light 2, но переросла в полноценную игру с релизом 22 августа 2025 года.