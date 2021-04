Правозащитная организация хочет запретить скандальный шутер Six Days in Fallujah. Представители этой группы отмечают, что игра может спровоцировать насилие против мусульман.

Тактический шутер Six Days in Fallujah был анонсирован еще в 2009 году, но до релиза игра не смогла добраться. Компания Konami решила отменить разработку этого проекта, потому что его очень сильно критиковали американские СМИ и ветераны войны в Ираке.

В основу сюжета видеоигры должна была лечь реальная боевая операция в Ираке, когда американские войска штурмовали город Фаллуджа (конец 2004 года). Специалисты называют эту битву одной из самых кровопролитных за всю историю этой войны.

Разработчики планировали показать эту ситуацию максимально реалистично, и даже хотели затронуть некоторые спорные темы (использования запрещенного оружия или жертв среди мирного населения). Конечно, такая видеоигра вряд ли могла выйти аполитичной, поэтому компания Konami решила остановить разработку игры.

Правда, в феврале 2021 года студия Highwire Games решила возобновить разработку Six Days in Fallujah. Стоит отметить, что планы не изменились, потому что разработчики планируют показать все ужасы войны. Конечно, реакция была вновь неоднозначна, а критиковать видеоигру продолжают даже после анонса.

На этот раз свою обеспокоенность выразил Совет американо-исламских отношений – группа по защите гражданских прав мусульман, которая базируется в Вашингтоне. Ее представители отметили следующее:

Мы призываем Microsoft, Sony и Valve запретить размещение Six Days in Fallujah на своих платформах. Эта игра – симулятор убийства арабов, который только нормализует насилие против мусульман в Америке и во всем мире. Игровая индустрия должна прекратить дегуманизацию мусульман. Такие игры, как Six Days in Fallujah, служат лишь для прославления насилия, которое унесло жизни сотен мирных жителей Ирака, оправдания войны и усиления антимусульманских настроений, пока антимусульманский фанатизм все еще угрожает жизни.

Представители Microsoft, Sony и Valve пока не комментировали эту ситуацию, как и разработчики этого проекта. Полный запрет определенной видеоигры это очень редкое явление, поэтому вряд ли Six Days in Fallujah удалят из магазинов. Конечно, всегда существует такая вероятность, но для этого нужно немалое количество жалоб со стороны игроков. Напоследок стоит отметить, что видеоигра должна выйти до конца этого года на PC, PlayStation и Xbox.

Геймплейный трейлер видеоигры Six Days in Fallujah​ – видео