Сказал лишнего: Snoop Dogg случайно раскрыл интересную деталь о "еще не выпущенной GTA"

Похоже, рэппер Снуп Догг имел неосторожность болтнуть лишнего и случайно рассказал о работе своего звездного друга над музыкой к еще не выпущенной части серии Grand Theft Auto, которой может оказаться GTA VI.

Среди геймеров Снуп Догг известен не только своей реперской карьерой, но и интересом к миру видеоигр. Певец даже не раз проводил собственные трансляции на Twitch, правда, частенько они отмечались какими-то курьезами.

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На этот раз стать темой обсуждений геймерского сообщества Келвину (настоящее имя рэпера – ред.) помогло интервью данное культовому изданию RollingStone.

В нем Снуп Догг рассказал, что его коллега и давний друг Доктор Дре усиленно работает над музыкальным сопровождением для еще не выпущенной части франшизы GTA.

Я знаю, что он в студии. Я знаю, что он создает отличную музыку. И часть его музыки связана с еще не вышедшей игрой GTA. Поэтому я думаю, что именно так его музыка и будет выпущена, через GTA, – поделился рэпер.

Dr. Dre – известный рэппер и музыкальный продюсер. Он раскрыл таких артистов, как Эминем, 50 Cent и собственно Снуп Догг. В 2012 году был назван самым высокооплачиваемым музыкантом в мире по версии журнала Forbes

Похоже, что легендарный Доктор Дре, не выпускавший сольную музыку с момента релиза альбома "Compton" 2015 года, работает над новыми песнями для франшизы видеоигр Grand Theft Auto.

Новость была по-разному встречена поклонниками серии. Некоторые почти уверены, что Rockstar Games выбрали Дре для работы над GTA VI. Однако другая группа фанатов считает, что, скорее всего, студия обратилась к музыканту для работы над новой музыкой для сборника ремастеров GTA: The Trilogy – The Definitive Edition, особенно учитывая тот факт, что он создал некоторые песни для одной из радиостанций оригинальной San Andreas.

Также Доктор Дре появлялся в качестве NPC в GTA Online / скриншот с YouTube

Интересно то, что представители Rockstar отказались комментировать заявление Снуп Догга.

Узнать действительно ли Доктор Дре пишет музыку для ремастеров можно будет вскоре, ведь Grand Theft Auto: The Trilogy выходит 11 ноября на PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Nintendo Switch и ПК.