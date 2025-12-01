Стоит отметить, что большинство акционных предложений и скидок на игры подходят к концу. Как отмечает 24 Канал, большинство скидок исчезнет за считанные часы, поэтому стоит поспешить, чтобы воспользоваться выгодными предложениями.

Смотрите также Соучредитель студии Rockstar рассказал почему покинул компанию после GTA V и RDR 2

Какие именно предложения доступны игрокам?

Нынешняя распродажа в цифровом магазине Sony охватывает огромный ассортимент контента, предлагая снижение цен на самые желанные продукты экосистемы PlayStation. Основной акцент сделан на играх для актуального поколения консолей PlayStation 5.

Со скидкой можно приобрести как громкие эксклюзивы от внутренних студий Sony, так и популярные проекты от сторонних разработчиков, включая последние релизы 2025 года. Все скидки можно найти на специальном сайте PS Store, или же на соответствующей вкладке в меню консоли.

В распродаже участвуют сотни игр, включая недавние блокбастеры и эксклюзивы PlayStation.

Вот некоторые из самых заметных предложений:

Marvel's Spider-Man 2 – скидка 40%

– скидка 40% God of War Ragnarök – скидка 50%

– скидка 50% Baldur's Gate 3 – скидка 30%

– скидка 30% EA Sports FC 26 – скидка 35%

– скидка 35% Alan Wake 2 – скидка 40%

– скидка 40% Assassin's Creed Shadows – скидка 25%

– скидка 25% Cyberpunk 2077: Ultimate Edition – скидка 50%

– скидка 50% Hogwarts Legacy – скидка 60%

– скидка 60% Final Fantasy VII Rebirth – скидка 35%

Другие достойные внимания скидки

Кроме перечисленных хитов, скидки получили также игры для PS4, инди-проекты и игры для PlayStation VR2. Например, можно выгодно приобрести Stray, Sifu, The Last of Us Part I и многие другие. Полный перечень доступен непосредственно в магазине PlayStation Store на консоли или в веб-версии.

Акция продлится до 5 декабря 2025 года, поэтому игроки имеют достаточно времени, чтобы выбрать для себя самые интересные предложения.

Кроме отдельных тайтлов, важным элементом акции стали специальные условия на подписку PlayStation Plus. Пользователи имеют возможность оформить 12-месячный абонемент на тарифы Essential, Extra или Premium по значительно сниженной стоимости.

Скидки касаются как новых пользователей, так и тех, кто желает повысить свой текущий тариф.

PlayStation Plus Essential : в Украине не имеет скидки на 12-месячный план и стоит 1299 гривен .

: в Украине не имеет скидки на 12-месячный план и стоит . PlayStation Plus Extra : Скидка 25% на 12-месячный план – 1611 гривен (вместо 2149 гривен).

: Скидка 25% на 12-месячный план – (вместо 2149 гривен). PlayStation Plus Deluxe: Скидка 33% на 12-месячный план – 1667 гривен (вместо 2489 гривен).

Это позволяет игрокам сэкономить на доступе к мультиплееру, облачного хранилища и большого каталога игр, что входит в более дорогих уровней подписки. Распродажа является прекрасной возможностью для обновления цифровой библиотеки и продолжения доступа к сервисам экосистемы на следующий год.