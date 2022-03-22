Скин убрали, а беспилотник не добавили: проблемный русский контент из игры Battlefield 2042

Разработчики Battlefield 2042 оперативно отреагировали на российскую военную агрессию. Сначала они убрали провокационный скин из игры, а вчера появилась интересная информация о местном беспилотнике.

Компания Electronic Arts одна из первых осудила российскую военную агрессию и вышла из местного игрового рынка. Правда, последним она не ограничилась, а о некоторых других ее интересных инициативах мы уже даже рассказывали. К примеру, ее разработчики удалили почти все "российские следы" из FIFA 22 и NHL, а также сделали нечто похожее с новым контентом для Battlefield 2042.

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Случай с вертолетом

Начнем с того, что все украинцы могли упустить во второй день войны. Дело в том, что на той неделе при выполнении специальных миссий все игроки в Battlefield 2042 могли получить новый скин на вымышленный российский вертолет Ми-240.

Согласно внутриигровой информации, это улучшенная модель реального летательного аппарата с названием Ми-24, который сейчас находится на вооружении у российских орков. Сам скин на игровой вертолет имел характерную зубастую улыбку на передней части корпуса, которая чем-то похожа на акулью.

Разработчики подумали и решили убрать такой провокационный скин из списка еженедельных наград. Также отметим, что представители студии DICE не указали, вернется ли вообще когда-нибудь такой скин в игру Battlefield 2042.

Скин на Ми-240 из Battlefield 2042 / Фото с сайта PC Gamer

Случай с беспилотником

А вот вчера стало известно, что в Battlefield 2042 должен появиться не просто скин, а целый летательный аппарат. Поделился такой информацией известный датамайнер с никнеймом temporyal. В своем твиттере он написал, что в игре мог появиться российский БПЛА под названием SU-70 Hunter-G, правда, разработчики планировали сделать его истребителем.

Дело в том, что в Battlefield 2042 осталось его название и специальный значок, который геймеры должны были получать за мастерское управление им. Почему разработчики решили отказаться от добавления подобного контента датамайнер не знает. А также он не указал, когда именно авторы Battlefield 2042 приняли такое решение.

Возможно, это произошло именно из-за российской военной агрессии. Понятно только одно, что вряд ли в ближайшее время студия DICE решится добавить в свою видеоигру российскую военную технику или скины на нее. Реакцию цивилизованного геймерского сообщества довольно легко спрогнозировать, а особенно, если подобный контент еще и попытаться монетизировать.

Как мог бы выглядеть этот летательный аппарат / Фото с твиттера temporyal