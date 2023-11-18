Всем известно, что все видеоигры предлагают разное количество контента, часто – по одинаковой цене.

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К примеру, в таких проектах как Baldur's Gate 3, геймеры могут "зависнуть" на сотни часов, а вот Alan Wake 2, скорее всего, пройдут несколько раз часов за 35.

Главный исполнительный директор Take-Two Interactive – Штраус Зельник выразил мнение, что цена на видеоигры должна формироваться, опираясь на этот фактор.

С точки зрения ценообразования для любой развлекательной собственности, в основном алгоритм представляет собой значение ожидаемого использования развлечений, то есть стоимость за час умножена на количество ожидаемых часов плюс конечная стоимость, которую воспринимает клиент, который становится владельцем, если продукт фактически является собственностью, а не , скажем, арендован или доступен по подписке, – сказал CEO.

Хотя такой формулы, как та, которую предлагает Зельник, на этот момент не существует в игровой индустрии, невозможно предсказать, не планируют ли ее ввести в будущем.

По этим стандартам наши цены все еще очень, очень низки, поскольку мы предлагаем многочасовой досуг, – добавил функционер.

Возможно, это означает, что релиз GTA 6 огорчит поклонников значительно высшей ценой, чем та, на которую они надеялись.