Усім відомо, що всі відеоігри пропонують різну кількість контенту, часто – за однакову ціну.

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Наприклад, у таких проєктах як Baldur’s Gate 3, геймери можуть "зависнути" на сотні годин, а ось Alan Wake 2, скоріше за все, пройдуть кілька разів годин за 35.

Головний виконавчий директор Take-Two Interactive – Штраус Зельник виразив думку, що ціна на відеоігри має формуватися, опираючись на цей чинник.

З точки зору ціноутворення для будь-якої розважальної власності, в основному алгоритм являє собою значення очікуваного використання розваг, тобто вартість за годину помножена на кількість очікуваних годин плюс кінцева вартість, яку сприймає клієнт, який стає власником, якщо продукт фактично є власністю, а не, скажімо, орендований чи доступний за підпискою, – сказав CEO.

Хоча такої формули, як та, яку пропонує Зельник, на цю мить не існує в ігровій індустрії, неможливо передбачити, чи не планують її запровадити у майбутньому.

За цими стандартами наші ціни все ще дуже, дуже низькі, оскільки ми пропонуємо багатогодинне дозвілля, – додав функціонер.

Можливо, це означає, що реліз GTA 6 засмутить шанувальників значно вищою ціною, ніж та на яку вони сподівалися.