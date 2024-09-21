Стоимость разработки провальной Concord шокировала геймеров – игра стоила как 6 Ghost of Tsushima

В сети появилась информация о вероятном бюджете разработки провального шутера Concord от Sony. Компания считала, что игра станет ее "Звездными войнами" и выделила огромную сумму.

Concord стал ярким примером поговорки "размах на гривну, удар – на копейку", ведь шутер закрыли всего лишь через 2 недели после релиза, несмотря на долгие годы разработки и многомиллионный бюджет.

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Sony возлагали огромные надежды на Concord

За более чем восемь лет разработки шутера Concord, его издатели из Sony потратили на игру более 400 миллионов долларов, утверждает Колин Мориарти – бывший сотрудник IGN.

В своем подкасте Sacred Symbols журналист рассказал, что имел эксклюзивный разговор с кем-то, кто работал над Concord и узнал от него некоторые удивительные подробности об игре и ее провальном релизе.

Трейлер игры – смотреть видео

К моменту, когда игра перешла в состояние альфа-версии (в первом квартале 2023 года – ред.), они уже потратили на нее около 200 миллионов долларов,

– утверждает Мориарти.

По его словам остальные расходы пошли на то, чтобы "просто выпустить игру", поскольку к ее разработке на конечных этапах было привлечено огромное количество других студий путем аутсорсинга.

Все это происходило из-за убеждения внутри Sony, что игра станет "будущим PlayStation".

У них были такие большие амбиции по этой игре, что внутри компании ее называли проектом Sony, похожим на "Звездные войны",

– рассказывает Колин.

По информации журналиста, это привело к огромным проблемам, поскольку проект стал своеобразной "священной коровой", а любые негативные отзывы о нем просто игнорировались.

Лучше не сравнивать бюджеты

В результате Concord просуществовал 14 дней и продался тиражом в 25 тысяч копий.

Геймеры в сети были поражены новостью об огромном финансировании игры, особенно дико это выглядит по сравнению с другими действительно классными проектами под эгидой Sony.

К примеру, по информации из открытых источников, бюджеты других известных игр составляли:

Spider Man 2 – 315 миллионов долларов

The Last Of Us Part 2 – более 220 миллионов долларов

Horizon Forbidden West – 220 миллионов долларов

God of War Ragnarok – 200 миллионов долларов

Spider-Man (2018) – 90 миллионов долларов

Ghost of Tsushima – 60 миллионов долларов

Horizon Zero Dawn – 47 миллионов долларов

Вся эта информация лишь усиливает статус провала десятилетия для Concord и вряд ли эта игра сможет "вернуться из мертвых" так, как это в свое время удалось Cyberpunk 2077 или No Man's Sky.