Аналитик впервые назвал бюджет ARC Raiders
- Разработка ARC Raiders обошлась Embark Studios в 75 миллионов долларов и длилась 3 года с командой до 70 работников.
- Игра продалась тиражом в 12 миллионов копий, заработав около 500 миллионов долларов, с перспективой пересечь отметку в миллиард долларов.
Финансовый аналитик Майкл Пачтер проговорился о том сколько Embark Studios обошлась разработка хитового многопользовательского шутера ARC Raiders и предположил во сколько раз окупилась игра.
ARC Raiders стала одним из самых больших хитов последних лет и это не в последнюю очередь благодаря удачному планированию бюджета на разработку, сообщает Insider Gaming.
Достойно внимания Эта игра собрала 3,2 миллиона долларов на Kickstarter, а теперь оказалась на грани полного провала
ARC Raiders – идеальный пример разумного планирования бюджета?
В недавнем выпуске подкаста SIFTD Games финансовый аналитик Майкл Пачтер случайно раскрыл бюджет создания ARC Raiders.
Это произошло во время обсуждения ситуации вокруг Ubisoft, реструктуризация которой привела к закрытию целых проектов, таких как ремейк Prince of Persia, и сокращению многих команд разработчиков.
Аналитик утверждает, что это стало следствием неправильной политики формирования бюджета. Игры Ubisoft, как говорит Пачтер, делались более 5 лет, требовали много средств, а потом приносили компании 5 миллионов долларов – так не могло продолжаться долго.
Зато финансист считает идеальной игрой, на которую следует равняться другим именно шутер ARC Raiders.
По его информации, создание проекта обошлось Embark в 75 миллионов долларов (включая маркетинг), длилось 3 года, а команда не превышала 70 работников.
Выпуск подкаста: смотрите видео
По словам Пачтера, игра уже заработала около 500 миллионов долларов, продав тираж в 12 миллионов копий, а в будущем вполне вероятно пересечет отметку в миллиард вечнозеленых.
Какие видеоигры являются самыми кассовыми в истории?
Абсолютным лидером по количеству проданных копий остается Minecraft, чьи продажи превысили 350 миллионов единиц по состоянию на апрель 2025 года, информирует Twisted Voxel.
Самой прибыльной игрой по общей выручке (с учетом микротранзакций) считается MMO Dungeon Fighter Online, которая заработала более 22 миллиардов долларов, сообщает yachoo! tech.