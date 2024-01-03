Steam остается гегемоном в сфере продаж цифровых версий видеоигр, ведь на платформе представлено просто бесчисленное количество проектов, которое с каждым годом становится только больше.
Достойно внимания Гемблинг в цифрах и трендах: как прошел 2023 год для индустрии
Как свидетельствует информация портала SteamDB, в 2023 году в Steam было выпущено рекордные 14 531 игр, что почти на 2 тысячи проектов больше, чем в 2022 году.
Этот результат показал продолжение довольно долгой тенденции.
Дело в том, что 2010 и 2019 были единственными в истории Steam, когда общее количество релизов не возросло по сравнению с предыдущим годом.
К тому же количество игр, появившихся в магазине в 2023, больше, чем количество игр, выпущенных в Steam за все первое десятилетие его существования.
Так что современные геймеры, наверное, просто не имеют права жаловаться, что им "не во что поиграть".