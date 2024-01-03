Steam залишається гегемоном у сфері продажу цифрових версій відеоігор, адже на платформі представлена просто незліченна кількість проєктів, яка з кожним роком стає лише більшою.

Варте уваги Гемблінг у цифрах та трендах: як пройшов 2023 рік для індустрії

Як свідчить інформація порталу SteamDB, у 2023 році в Steam було випущено рекордні 14 531 гру, що майже на 2 тисячі проєктів більше, ніж у 2022.

Якщо ж провести нехитрі математичні дії, то можна з'ясувати, що впродовж 2023 року у Steam щодня виходило в середньому близько 40 ігор.

Цей результат показав продовження тенденції, яка триває вже досить довго.

Річ у тому, що 2010 і 2019 роки були єдиними в історії Steam, коли загальна кількість релізів не зросла у порівнянні з попереднім роком.

До того ж кількість ігор, що з'явилися в магазині у 2023 є більшою, ніж кількість ігор, випущених у Steam за все перше десятиліття його існування.

Тож, сучасні геймери, напевно, просто не мають права скаржитися, що їм "немає в що пограти".

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