Популярный стример поразил фанатов, раскрыв свою рекордную месячную прибыль

Один из самых популярных стримеров в мире Тайлер Блевинс, известный как Ninja, раскрыл какой была его рекордная прибыль за месяц, заработанная на пике славы. Сумма шокировала фанатов блогера.

Бывший киберспортсмен, а ныне успешный стример и блогер Ninja точно не нуждается в деньгах, ведь только его рекордной прибыли за один месяц точно хватит до конца жизни, информирует 24 Канал.

Интересно Известный стример назвал следующую киберспортивную игру, которая покорит мир

Фантастическая сумма шокировала фанатов стримера

Ninja – один из самых известных игровых контент-мейкеров в мире, которого можно назвать корифеем этого дела.

Его путь начался в далеком 2009 году, когда он еще был профессиональным игроком в шутер Halo 3. С тех пор Тайлер сменил немало киберспортивных дисциплин: от HZ1 до PUBG, но наибольшую славу ему принес Fortnite.

Бути в курсі топових кіберспортивних подій – легко. Найактуальніші прогнози та результати турнірів – усе це і не тільки доступно на Favbet. Залишайтесь завжди в епіцентрі кіберспортивних новин разом із Favbet!

В 2017 и 2018 годах, когда в игре от Epic Games появились режимы Save the World и Battle Royale Ninja стал самым популярным стримером в мире.

Во время недавней совместной трансляции с Ronaldo из организации Faze, Блевинс признался, что на своем пике он зарабатывал примерно 6,7 миллиона долларов ежемесячно.

Отрывок из трансляции – смотрите видео

Вероятно, этим пиком был март 2018 года, когда Ninja стал первым партнером Twitch, который преодолел отметку в 3 миллиона подписчиков.

В течение того же месяца Тайлер установил тогдашний рекорд по количеству зрителей, когда его трансляцию на платформе смотрело более 635 тысяч человек. На ней геймер играл в Fotnite со знаменитостями вроде Дрейка, Трэвиса Скотта и другими.

По состоянию на данный момент, Ninja все еще остается одним из крупнейших каналов на Twitch с аудиторией в более 19 миллионов подписчиков.