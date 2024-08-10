Cyberpunk 2077: спрятанные места, секретные локации и великодки, которые вы, скорее всего, пропустили

Cyberpunk 2077 без преувеличения одна из лучших ролевых игр в жанре экшен на сегодня. CD PROJEKT RED приложили невероятные усилия и любовь создавая игру и хотя все началось не так хорошо, как могло бы, сегодня тайтл заслуженно имеет статус культового. Что касается Night City, это город полный секретов и скрытых локаций с интересной историей, которые вам точно нужно посетить.

Исследовать Cyberpunk 2077 увлекательно, ведь каждый уголок города покрытого смогом, может скрывать загадки и невероятные находки. Редакция Games 24 подготовила для вас несколько самых интересных локаций, труднодоступных мест и великодок, которые вы могли пропустить, но которые непременно нужно увидеть.

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Advocet Hotel (великодка Blade Runner)

В Cyberpunk 2077 есть многочисленные отсылки к франшизе Blade Runner. Было бы странным, если бы их там не было, ведь "Бегущий по лезвию, ", это культовая классика как научно-фантастического жанра, так и киберпанка в целом.

Одно из самых заметных упоминаний о фильме расположено на крыше заброшенного отеля Advocet в Виста-дель-Рей, что в Гейвуде. Чтобы добраться туда, вам нужен ближайший терминал скоростного транспорта. Пункт назначения – Штаб-квартира Деламейн.



Отель расположен несколько южнее штаб-квартиры Делаймейн / Фото Games 24

Чтобы попасть на крышу, игроки должны войти в отель Advocet через парадную дверь и подняться на лифте на террасу, что на 42 этаже. Отель давно заброшен и находится в запущенном состоянии. Судя по многочисленным характерным граффити здесь частенько бывают представители банды "Валентинос", что и не удивительно, ведь это Гейвуд. Но не переживайте, в самом отеле вы их не встретите.



Вход в отель Advocet / Фото Games 24

Преданные фанаты фильма сразу же почувствуют, как их кожа покроется сиротами – сходство локации поражает: звуки, игра света и теней, а над головой медленно проплывает грузовое судно увешанное рекламными щитами. Сцена воссоздана с внимательностью и любовью к первоисточнику.

Вы можете прогуляться по террасе и полюбоваться живописным Night City. Несколько ниже вы заметите знакомую крышу, вентиляционные отверстия и фигуру персонажа с голубем в руках и отверстием в правой руке.



Великодка Blade Runner в Cyberpunk 2077 / Фото Games 24

Это ссылка на культовую сцену фильма и репликанта Роя Бетти, а также его финальный монолог "слезы под дождем".

"Слезы под дождем": смотрите видео

Сэм Мортон – Сапер Мортон (великодка Blade Runner 2049)

Кроме великодки, которая ссылается на оригинальный Blade Runner, в Cyberpunk 2077 также есть довольно четкое упоминание и о Blade Runner 2049.

В игре можно найти персонажа Сэма Мортона – лунного контрабандиста, который очень похож (и не зря) на Сапера Мортона (Дейв Батиста) из фильма Дени Вильнева.

Игроки могут найти погибшего мужчину, который, как оказывается, был ренегатом, разыскиваемым за контрабанду людей с Луны на Землю и побег с лунной базы Милитеха.

Поиски следует начать с Южной Пустоши на Протеиновых фермах. Именно туда стоит переместиться, чтобы найти тело бывшего беглеца, который, судя по всему, устроился туда на работу, точно, как в фильме.



Место назначения – Протеиновые Фермы / Фото Games 24

На месте можно подобрать скрепку – корпоративный ордер на розыск, полон подробной информацией о Мортоне, из которой нам станет ясно, что он был, конечно, военным медиком. Также в карманах лежат титановые техноочки соло с тактическим ПО.



Тело Сэма Мортона / Фото Games 24



Сапер Мортон и Кей / Скриншот из фильма

Заброшенная церковь и игровой автомат Arasaka Tower 3D

Не покидая локацию следует отправиться к еще одному месту, которое удивит вас своей необычностью. Рядом с терминалом быстрого перемещения "Протеиновые фермы" есть старое заброшенное и почти разрушенное поселение. Похоже когда-то здесь было спокойное село пока корпари из "Биотехники" не решили построить здесь масштабные фермы по выращиванию сверчков и дождевых червей, чтобы поставлять в Night City питательный протеин.



Церковь можно найти вблизи протеиновых ферм / Фото Games 24

Внутри вы найдете странное оборудование, серверы Арасаки и ноутбук с не совсем понятными сообщениями. Но пока нас интересует загадочный и единственный в своем роде автомат Arasaka Tower 3D. Это великодка, которая является данью уважения классической и культовой Wolfenstein 3D.

Мы получаем возможность почувствовать себя в роли легенды Night City – рокера Джонни Сильвергенда (как будто мы и так не достаточно с ним связаны). Автомат возвращает нас к событиям той роковой ночи десятилетия назад – Джонни только что установил бомбу и теперь должен пробить себе путь назад отстреливая охранников Арасаки.



Так выглядел Wolfenstein 3D / Steam

Следует заметить, что шутер далеко не такой простой, как сама Cyberpunk 2077. Вам придется постараться, чтобы одолеть противников. Впрочем, эта локация важна еще и потому, что здесь начинается секретный квест, который является некой рекурсией и даже очень эффектно ломает четвертую стену, но об этом мы расскажем в другом материале.

Гроув-стрит на Ранчо Коронадо

GTA San Andreas, еще одна культовая игра, призвание на которую часто можно встретить в самых разнообразных открытых мирах. Создатели Cyberpunk 2077 не удержались от того, чтобы не вспомнить знакомую всем локацию, которая была "домом по крайней мере пока все не пошло наперекосяк".

Чтобы попасть туда, нам нужно воспользоваться быстрым перемещением к Маллагра-Стрит и Манцанита-Стрит. Далее следует спуститься по Маллагра-стрит вниз, здесь вам также будет доступен один из преступлений полиции для расследования, который, кстати, не так легко завершить.



Перемещаемся к Парку Кендал / Фото Games 24

Хорошо заметно, что Ранчо Коронадо и Маллагра-Стрит были классическим пригородом, так называемой одноэтажной Америкой. Ранее здесь в однотипных домиках спокойно жили семьи, с парком развлечений рядом и торговым центром на районе, однако впоследствии эта часть Night City превратилась в настоящие киберпанковские трущобы в которых теперь орудует "Банда шестой улицы".



Эта улица невероятно похожа на Гроув-стрит, где жил Карл "CJ" Джонсон / Фото Games

Многие игроки могут не согласиться с тем, что это великодка, которая отбрасывает нас к культовой улице, однако на весь Night City она такая одна, а в диалогах NPC рядом прямо упоминается именно Гроув-стрит.



NPC упоминают о Гроув-стрит / Фото Games 24



Оригинальная Гроув-Стрит / Фото GTA Wiki

Но все вы (а может и не все) прекрасно знаете о существовании еще одной великодки, которая абсолютно точно является чествованием GTA San Andreas и одной конкретной миссии. Да, говорится именно о той особенной миссии, которая для многих игроков стала поводом купить новый геймпад или мышку, на замену разбитому, конечно.

Здесь нам нужно переместиться в Трейлерный парк и вернуться в сторону тоннеля возле железнодорожного переезда. На этом этапе вы уже, наверное, догадались, о чем речь.



Место назначения – Трейлерный парк / Фото Games 24

У самого входа в тоннель вы станете свидетелем последствий ужасной аварии: разбитый мотоцикл и два тела с оружием рядом. Зачистив карманы несчастных, вы поймете, что их имена вам крайне знакомы, а похожую историю вы, скорее всего, сами не раз переживали в прошлом.



"Ты просто должен был ехать за долбаным поездом" / Фото Games 24

Кроме того, в карманах вы также найдете еду, которая является призванием на культовый заказ Биг-Смоука в GTA San Andreas.

Big Smoke's Order: смотрите видео

Секретное логово почета разработчиков

Закрытые ворота расположены на нижнем ярусе рынка в Кабуки находили немало игроков. Их трудно пропустить, поскольку рядом сразу появляется Джонни и говорит Ви, что нужно попасть внутрь.

Рядом есть панель цифрового ввода, но пароля мы не знаем, а взломать дверь с помощью противовзломов не получится – нужно искать код. Но как его найти, если никакой зацепки нет? Кроме как гуглить в интернете "пароль к воротам на рынке в Кабуки" не остается ничего.



Отправляйтесь на Рынок Кабуки / Фото Games 24

Но пароль в своих руках имели счастливые обладатели дисковой версии Cyberpunk 2077. Он был напечатан на штрихкоде в нижней части открытки желтого цвета с надписью "Добро пожаловать в Night City".

Итак, пароль к загадочным воротам. Вот как туда добраться и что внутри.

Ворота расположены на противоположной стороне терминала быстрого перемещения. Вам нужно обойти рынок, зайти через ворота и спуститься по лестнице направо, а внизу сразу же повернуть налево. Подойдите к воротам и вас встретит Джонни. Введите номер и внутри вас ждет огромная комната с серверами, экраном и диваном, на который можно сесть.



Откройте ворота / Фото Games 24

Как только вы сядете на диван, на экране начнут появляться фото разработчиков Cyberpunk 2077, а Джонни спокойно усядется рядом с гитарой, чувствуя себя, как дома.



Разработчики Cyberpunk 2077 / Фото Games 24



Джонни дома / Фото Games 24

Больше в этой загадочной комнате нечего делать. Здесь отсутствуют любые другие интерактивные элементы, заметки или предметы – ее назначение простое и понятное, это храм посвященный создателям этой замечательной игры.

Возвращение в Конпеки Плаза

С этого места началась история Ви: потеря Джеки и знакомство с Джони, ну и крайне медленный конец истории. Во время одного из первых и главных квестов игры игроки не имели возможности рассмотреть вокруг, ведь на место нас привозит Деламейн, а дальнейшие наши инструкции очень четкие. Неудивительно, что многим захочется вернуться сюда впоследствии.



Конпеки Плаза закрыт и недоступен после инцидента / Фото Games 24

Но где это место, как его найти, как попасть в Конпеки Плаза и есть ли там действительно что-то интересное?

Нам нужно отправиться к терминалу быстрого перемещения Калифорнийский проспект и Картрайт-Стрит. Добраться до самого здания не просто, ведь оно обнесено высоким забором, который не получится перепрыгнуть даже с прокачанными протезами ног, хотя они точно упростят вам задачу.



Направляйтесь к терминалу, а дальше выбирайте путь через воду, или автострады / Фото Games 24

Если вы искусный трейсер в Cyberpunk 2077, то местный паркур поможет вам вскарабкаться по автострадам, фонарях и системах охлаждения и перепрыгнуть забор в нескольких местах. Самым легким, но в то же время самым длинным методом добраться до отеля будет оплыть его сзади.

На территории вы не найдете ничего слишком интересного или функционального: ни ценного оружия, скрепок или киберизделий здесь нет, зато это спокойное место лишенное прохожих с очень красивым окружением.

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В Night City еще очень много мест, которые стоит посетить. Некоторые из них трудно отыскать, кое-что специально спрятано от глаз, а другими локациями просто приятно гулять. Вместить все в одну статью не просто, поэтому рекомендуем следить за тегом Cyberpunk 2077. Здесь мы будем публиковать ряд других материалов с интересными локациями, секретным оружием и скрытыми заданиями.